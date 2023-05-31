Андрееску о мотивации: «Бабушка сказала мне: «Бьянка, я очень хочу увидеть еще одну твою победу на «Большом шлеме»
Бьянка Андрееску рассказала, как менялся ее настрой в последние месяцы.
Канадка обыграла Викторию Азаренко в первом круге «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:3, 6:4. Во втором сете она уступала с брейком.
– В Майами я чувствовала себя неплохо. Только в последние несколько недель было много плохих дней и в голову закрались негативные мысли. Так что этот матч в каком-то смысле придает мне уверенности.
Я хочу вернуть тот голод до побед, который был у меня в 2019 году.
– Как вы это делаете?
– Хотела бы я знать. Я бы рассказала и помогла всему гребанному миру. Я не знаю. Честно, пытаюсь разобраться. Бывают хорошие дни, бывают плохие.
Это спорт. Ты никогда не будешь всегда играть на 100%, если ты не Алькарас или Швентек. Если без шуток, то я стараюсь изо всех сил каждый божий день.
Я знаю, что если буду терпеливой, результаты придут.
– В продолжение темы. Если вы говорите, что не так голодны, как раньше, что вами движет прямо сейчас? Что мешает хотя бы приезжать на турниры и играть?
– Буду откровенна. Сегодня я начала думать о своей бабушке, потому что она старенькая, и я очень с ней близка. Она не говорит по-английски и сказала на румынском: «Бьянка, я очень хочу увидеть еще одну твою победу на «Большом шлеме».
Так что у меня было это в голове, когда я проигрывала 3:1. В этот момент я дала волю эмоциям. В тот момент что-то произошло, и я стала играть лучше.
Так что я просто думаю о таких мелочах. Даже напоминание себе, почему я занимаюсь этим спортом, определенно помогает.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии