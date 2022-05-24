Андрееску о возвращении в тур: «Когда подряд играешь матч за матчем, турнир за турниром, ты входишь в нужный ритм. И многому учишься на победах и поражениях»

Бьянка Андрееску прокомментировала победу над Исалин Бонавентюр в первом круге «Ролан Гаррос» – 3:6, 7:5, 6:0.

«Для меня этот матч определенно был чем-то особенным. Поначалу я не могла справиться с нервами.

Когда подряд играешь матч за матчем, турнир за турниром, ты входишь в нужный ритм. И многому учишься на победах и поражениях.

Но я чувствую, что за время паузы в выступлениях я стала более мудрой и сейчас ощущаю себя более свежей и, возможно, более мотивированной».

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