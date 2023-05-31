Циципас о том, веселятся ли игроки на корте: «Мы же не в офисе, а на улице, играем в теннис, путешествуем по всему миру. Так что это особенная профессия»

Теги Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас, вышедший в третий круг «Ролан Гаррос», ответил на вопрос, насколько тяжело веселиться на корте.

Во втором круге он обыграл Роберто Карбаллеса Баэну - 6:3, 7:6(4), 6:2.

«Мы это делаем каждый день. Наша работа сопровождается мучениями и болью. У нас есть возможность разделить это шоу с большим количеством людей, но это требует огромной сосредоточенности и усилий.

Иногда легко забыть, что это должно быть весело – скорее не работой, а игрой. Мы же не в офисе, а на улице, играем в теннис, путешествуем по всему миру. Так что это особенная профессия. И если добавлять в работу веселье, то карьера будет длиннее, а наше состояние – лучше», – сказал Циципас в интервью на корте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaltyRose
В оригинале “are you having fun”?» все-таки органичней звучит, чем в переводе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий