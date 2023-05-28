Стефанос Циципас: «Красное вино и багеты помогут хорошо выступить в Париже»

Стефанос Циципас ответил, что поможет ему воплотить мечту о победе на «Ролан Гаррос».

– Несколько дней назад я говорил с Марго Робби – я знаю, что она вам очень нравится.

– Что вы делали?

– Говорил с Марго Робби.

– Нет, неправда.

– Неправда. Просто хотел привлечь ваше внимание. Но я видел, как у вас глаза загорелись. Она снималась в фильме «Страна грез». Что вам нужно, чтобы в этом году на «Ролан Гаррос» сбылись ваши мечты?

– Это новый фильм?

– 2018 года.

– Нужно посмотреть.

– Да, нужно. Но что вам нужно сделать на «Ролан Гаррос», чтобы воплотить мечты в реальность?

– Смотреть фильмы Марго Робби в день перед матчем, наверное. Это поможет (улыбается).

А что я могу сделать? Как я уже говорил – красное вино и багеты помогут хорошо выступить в Париже. Пусть это будет моим ответом.

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