Стефанос Циципас: «Красное вино и багеты помогут хорошо выступить в Париже»

Теги Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас ответил, что поможет ему воплотить мечту о победе на «Ролан Гаррос».

– Несколько дней назад я говорил с Марго Робби – я знаю, что она вам очень нравится.

– Что вы делали?

– Говорил с Марго Робби.

– Нет, неправда.

– Неправда. Просто хотел привлечь ваше внимание. Но я видел, как у вас глаза загорелись. Она снималась в фильме «Страна грез». Что вам нужно, чтобы в этом году на «Ролан Гаррос» сбылись ваши мечты?

– Это новый фильм?

– 2018 года.

– Нужно посмотреть.

– Да, нужно. Но что вам нужно сделать на «Ролан Гаррос», чтобы воплотить мечты в реальность?

– Смотреть фильмы Марго Робби в день перед матчем, наверное. Это поможет (улыбается).

А что я могу сделать? Как я уже говорил – красное вино и багеты помогут хорошо выступить в Париже. Пусть это будет моим ответом.

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11 комментариев

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Valery24
Ответ Sincere
Кого Стеф любит больше - Марго Робби или Алькараса?))
Медведева. Но эти чувства он пытается всеми силами подавить уже давно🤭
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Sincere
Кого Стеф любит больше - Марго Робби или Алькараса?))
+3
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+3
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UralOrenburg1990
Мед тебе напихает багетов,целую авоську
+3
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+3
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Jefri AG
Шлем Циципасу всё равно не выиграть, какой смысл биться головой об стену. Так что он на правильном пути, нужно признать свою посредственность, больше пить и не париться насчёт результатов.
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Ben Shelton
плагиат на методику ’тирамису’ Медведева
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Sawka-promakawka
Степа пытается изображать взрослого )))
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Skip
Троллинг насчет вина и багетов пока не зашел...
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SaltyRose
Здесь все просто - выпить для храбрости :)
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Typizza
Журналюга сотого левела
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Angry_bear
Красное и багеты, это конечно оригинальное сочетание...)) Кто-то упоминает круассаны и кофе, кто-то шабли и устрицы) Стёпе поможет только концентрация на игре и не выйти на Даниила)))
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Владимири Йолкиннен
Ответ Sincere
Кого Стеф любит больше - Марго Робби или Алькараса?))
Чорича
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