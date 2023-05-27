Циципас о достижениях Джоковича: «Я стараюсь стать тем, кого однажды все будут ненавидеть. Как говорят, ты становишься очень непопулярен, когда начинаешь выигрывать»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал то, что на «Ролан Гаррос» Новак Джокович может выиграть 23-й титул «Большого шлема» и стать единоличным рекордсменом в мужском туре. Его спросили, должно ли это изменить то, как люди смотрят на карьеру серба.

«Я не засыпаю с мыслями об этом. Такие мысли у меня вообще редко проскакивают.

Для него это было бы здорово. Если ему это удастся – огромное уважение. Но я стараюсь сосредоточиться на себе и, наверное, стать тем, кого однажды все будут ненавидеть (улыбается). В хорошем смысле.

Как говорят, ты становишься очень непопулярен, когда начинаешь выигрывать».

О Джоковиче, Циципасе и Соболенко пишут больше всего негативных комментариев в соцсетях

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9 комментариев

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Мария Усенко
Ответ Relena
А как же Роджер Федерер, например ? Всё таки странный Стёпа...
да и Рафу почти все обожают за редким исключением. Ципа ребенок, еще не понимает, что дело НЕ только в победах
+10
-4
+6
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Relena
А как же Роджер Федерер, например ? Всё таки странный Стёпа...
+7
-2
+5
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Александра Стенмарк
Ну и мысли у него в голове. С такими мыслями он точно станет непопулярен. Нужно учиться побеждать, а не тешить свое самолюбие, достойные соперники заслуживают уважения, а не презрения. Степа, спустись на Землю.
+3
0
+3
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Лёля Иванова
Ответ LONDON-TOWN
Роджера все терпеть не могли, когда он выигрывал по три ТБШ в год :) Зрителям нужна интрига
Помните его полуфинал с Маратом на АО..публика была за Сафина в основном)) Память у людей странная, помнят только последние годы его карьеры
+3
0
+3
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Alla Tishkova
🙄Мда..
+3
-1
+2
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LONDON-TOWN
Ответ Relena
А как же Роджер Федерер, например ? Всё таки странный Стёпа...
Роджера все терпеть не могли, когда он выигрывал по три ТБШ в год :) Зрителям нужна интрига
+3
-1
+2
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sined2000
Ну судя по опросу по показателю "нелюбви" он уже догнал Джоковича, даже много выигрывать не пришлось ))
0
0
0
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LONDON-TOWN
Ответ Лёля Иванова
Помните его полуфинал с Маратом на АО..публика была за Сафина в основном)) Память у людей странная, помнят только последние годы его карьеры
Роджер, этот матч против Сафина, часто вспоминал в своих интервью. Болельщики симпатизировали оппоненту, и это его задело :)
0
0
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