Циципас о достижениях Джоковича: «Я стараюсь стать тем, кого однажды все будут ненавидеть. Как говорят, ты становишься очень непопулярен, когда начинаешь выигрывать»

прокомментировал то, что на « » может выиграть 23-й титул «Большого шлема» и стать единоличным рекордсменом в мужском туре. Его спросили, должно ли это изменить то, как люди смотрят на карьеру серба.

«Я не засыпаю с мыслями об этом. Такие мысли у меня вообще редко проскакивают.

Для него это было бы здорово. Если ему это удастся – огромное уважение. Но я стараюсь сосредоточиться на себе и, наверное, стать тем, кого однажды все будут ненавидеть (улыбается). В хорошем смысле.

Как говорят, ты становишься очень непопулярен, когда начинаешь выигрывать».

О Джоковиче, Циципасе и Соболенко пишут больше всего негативных комментариев в соцсетях

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