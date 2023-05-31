Сегодня день рождения Иги Швентек
31 мая исполняется 22 года первой ракетке мира Иге Швентек.
В прошлом году Швентек выиграла 37 матчей подряд. Эта серия вошла в топ-3 самых длинных с 2000 года.
Всего на счету польки 13 титулов, в том числе три «Больших шлема». Швентек проводит 61-ю неделю подряд в качестве №1. Она дебютировала на этой строчке 4 апреля 2022 года, когда из рейтинга удалили завершившую карьеру Эшли Барти, и с тех пор ее не покидала.
В апреле Швентек вошла в список 100 самых влиятельных людей мира журнала Time.
Завтра Швентек сыграет с Клэр Лю во втором круге «Ролан Гаррос».
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