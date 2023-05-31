Сегодня день рождения Иги Швентек

Теги светская хроника WTA Ига Швентек Теннис

31 мая исполняется 22 года первой ракетке мира Иге Швентек.

В прошлом году Швентек выиграла 37 матчей подряд. Эта серия вошла в топ-3 самых длинных с 2000 года.

Всего на счету польки 13 титулов, в том числе три «Больших шлема». Швентек проводит 61-ю неделю подряд в качестве №1. Она дебютировала на этой строчке 4 апреля 2022 года, когда из рейтинга удалили завершившую карьеру Эшли Барти, и с тех пор ее не покидала.

В апреле Швентек вошла в список 100 самых влиятельных людей мира журнала Time.

Завтра Швентек сыграет с Клэр Лю во втором круге «Ролан Гаррос».

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9 комментариев

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LetTong
Такая молодая, а уже столько всего добилась. С днем рождения Игу!
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Nike Borzov
Кепку бы себе новую купила…с рг-2020 в одной и той же кепке
+2
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tRIFF
Ответ Nike Borzov
Кепку бы себе новую купила…с рг-2020 в одной и той же кепке
Это уже что-то типа Экзоскелета)) Вросла!
+1
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Жаль, Барти ушла
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Dikki Shelton
С днем рождения вас Ига. Всего самого наилучшего. Пусть удача и победа всегда будет с вами. 👍✌💖.
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fusionax
жаль Барти ушла - было бы интересно наблюдать их противостояние
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