Швентек о том, мотивируют ли ее рекорды: «Я играю в теннис, но я не эксперт в статистике и истории»

Ига Швентек рассказала, насколько ее мотивируют рекорды.

– Я знаю, что мы забегаем вперед, но если вы снова выиграете «Ролан Гаррос», у вас будет три титула – столько же, сколько у Серены Уильямс, Моники Селеш и Аранты Санчес-Викарио. Такие рекорды вас мотивируют, или для вас важнее прокладывать собственный путь?

– Я даже не знаю эти рекорды. Я играю в теннис, но я не эксперт в статистике и истории, не думаю об этом. Живу в немного другом мире.

Я никогда даже не играла с Сереной или Моникой Селеш. Так что я живу своей жизнью и иду своим путем.

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