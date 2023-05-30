Даниил Медведев: «Буду рад, если смогу приехать в Британию и сыграть «Уимблдон»

Теги Уимблдон ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев ответил, нет ли у него опасений по поводу реакции зрителей на возвращение россиян на «Уимблдон». В прошлом году их не допустили на турнир.

«Мы не можем это контролировать. Если они решат встретить нас грубо, ничего не поделаешь. Если примут по-доброму – здорово. Это не нам решать.

Я буду рад, если смогу приехать в Британию и сыграть «Уимблдон». Там я буду играть только «Уимблдон». До этого поеду в Галле, очень люблю этот турнир. В прошлом году там очень хорошо выступил.

Играть на траве непросто. Я не могу сказать, что мне это нравится – но лучше, чем на грунте. В прошлом году у меня были хорошие результаты. Так что в этом году на «Уимблдоне» постараюсь сыграть лучше, чем в предыдущие годы».

Арина Соболенко ранее говорила, что ей пока не дали британскую визу.

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8 комментариев

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nick-basil
Тут нет трагедии на РГ. На земле набрал больше 800 очков в сравнении с прежним. Отдохнет в нечужой Франции. Норм.
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Андрей
Ответ JuVero
как в топ-3 РГ нынешнего))
Ну здесь все-таки все были под впечатлением от Рима, где Даня реально топовый грунтовый теннис показал
+5
-2
+3
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Omniscius
Ответ Андрей
У Дани есть все для успеха на траве. Его игра отлично для не подходит. Ну если только игра у сетки страдает. Если будет кидать такие же дропшоты, как в Монте-Карло и в Риме, подрубать вращение и не делать 15 двойных, то будет в топ 3 фаворита Уимблдона
А потом получит какого-нибудь ван Рийтховена в первом круге, и до свидания.
+4
-1
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Вегетарианец_
Ответ Андрей
У Дани есть все для успеха на траве. Его игра отлично для не подходит. Ну если только игра у сетки страдает. Если будет кидать такие же дропшоты, как в Монте-Карло и в Риме, подрубать вращение и не делать 15 двойных, то будет в топ 3 фаворита Уимблдона
Медведев за всю свою карьеру только один раз проходил на Уиме дальше 3-го круга - это был 4-й круг в 2021-м году и все. Траву точно нельзя назвать его покрытием. Вы явно не разбираетесь в теннисе, раз пишете такие глупости, что Даня будет в топ-3 фаворитов Уима.
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justbored
Ну Медведев любит подпитываться хейтом. Хотя каким холодом обдали ту же Рыбакину в прошлом году, не знаю как их туда тянет.
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& Co1366
Трава помягче грунта будет.
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JuVero
Ответ Андрей
У Дани есть все для успеха на траве. Его игра отлично для не подходит. Ну если только игра у сетки страдает. Если будет кидать такие же дропшоты, как в Монте-Карло и в Риме, подрубать вращение и не делать 15 двойных, то будет в топ 3 фаворита Уимблдона
как в топ-3 РГ нынешнего))
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-1
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