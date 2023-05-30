Даниил Медведев: «Буду рад, если смогу приехать в Британию и сыграть «Уимблдон»
Даниил Медведев ответил, нет ли у него опасений по поводу реакции зрителей на возвращение россиян на «Уимблдон». В прошлом году их не допустили на турнир.
«Мы не можем это контролировать. Если они решат встретить нас грубо, ничего не поделаешь. Если примут по-доброму – здорово. Это не нам решать.
Я буду рад, если смогу приехать в Британию и сыграть «Уимблдон». Там я буду играть только «Уимблдон». До этого поеду в Галле, очень люблю этот турнир. В прошлом году там очень хорошо выступил.
Играть на траве непросто. Я не могу сказать, что мне это нравится – но лучше, чем на грунте. В прошлом году у меня были хорошие результаты. Так что в этом году на «Уимблдоне» постараюсь сыграть лучше, чем в предыдущие годы».
Арина Соболенко ранее говорила, что ей пока не дали британскую визу.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
8 комментариев