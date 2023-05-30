Медведев о болельщиках на «Ролан Гаррос»: «Мы с судьей обсуждали отметку на корте, и вдруг на меня начали гудеть. Я сказал им заткнуться – и все»

Теги Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал недовольство болельщиками в первом круге «Ролан Гаррос».

Он проиграл №172 Тиаго Сейботу Уайлду – 6:7(5), 7:6(6), 6:2, 3:6, 4:6.

«Все нормально. Я один раз позвал судью, чтобы она посмотрела отметку на корте – по-моему, довольно спорную. Мы с ней обсуждали, и вдруг на меня начали гудеть. Я сказал им заткнуться – и все.

Потому что я говорил с другим человеком, а не с ними. В этот момент нужно молчать.

В остальном все было в порядке».

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1 комментарий

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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ну так прилично очков на грунте набрал, с большей вероятностью АО можно взять, чем РГ или Уим, это явно не его история
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