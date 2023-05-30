Медведев о поражении в первом круге РГ: «Конечно, я разочарован. Неделю буду думать об этом матче, но сейчас не вижу, где я допустил ошибки»

Теги Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Тиаго Сейбот Уайлд Теннис

Даниил Медведев прокомментировал поражение в первом круге «Ролан Гаррос».

Он проиграл №172 Тиаго Сейботу Уайлду – 6:7(5), 7:6(6), 6:2, 3:6, 4:6.

– Тяжелый матч. Я не буду его пересматривать, но у меня ощущение, что он сыграл хорошо. Я сыграл не так уж и плохо, но он – хорошо.

Всегда одно и то же. Если он продолжит так играть, то к концу года, по-моему, будет в топ-30. Но последний, про кого я так говорил, не сумел так сделать.

Здорово, что сегодня он так сыграл. Я искренне надеюсь, что он продолжит в том же духе – иначе буду разочарован. Буду думать: почему сегодня? почему не через два дня?

– Кажется, что вам трудно играть, когда ветрено. Сегодня было особенно тяжело?

– Да, было тяжело. Но вообще странно – он уже шесть дней дует в одну сторону, всегда на центральном корте. Не помню такого в предыдущие годы.

Ничего не поделаешь. Было непросто, но это часть игры.

С такими тяжелыми мячами было трудно адаптироваться к ветру. Мне кажется, этот мяч дает преимущество тем, кто сильно использует запястье в игре – сегодняшнему сопернику, Карлосу, Стефаносу. Они могут легче разгонять мяч, а я – нет.

Сегодня все так и было. Он контролировал почти все розыгрыши, а я мучился – особенно против ветра.

– В конце матча вы стучали себя по голове, как будто были недовольны психологией. Что скажете по этому поводу?

– У меня была проблема со мной. А не с психологией.

По-моему, я хорошо боролся. Физически чувствовал себя неплохо. Немного устал, но после поражений так всегда бывает. Если бы выиграл, то не чувствовал бы такой усталости.

И я боролся. В последнем гейме сравнял, сделал 30:30, но парень забил два виннерса. Бывает. Надеюсь, в следующий раз отыграюсь (улыбается).

Конечно, я разочарован. Неделю буду думать об этом матче, но сейчас не вижу, где я допустил ошибки. Да, были двойные, но сегодня ветер такой безумный, что подавать непросто.

Почему Медведев проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»? Он же был фаворитом

Медведева с «Ролан Гаррос» выбил бразилец, которого обвиняли в домашнем насилии и родстве с нацистами

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей
Даня весь грунтовый сезон отлично атаковал, использовал вращение хорошее и кидал отличные дроп-шоты. Сегодня из-за условий и просто плохой игры он вообще не был уверен в себе, отсюда примитивная игра. Такое бывает.

Когда Даня пару дней назад сказал, что все очень медленное и мячи не очень, стало понятно, что ему будет сложно. потому что, например в Риме, он ни разу ничего не сказал про условия

Просто надеюсь, что просто это поражение не убьет уверенность внутри и не позволит игре, которая была весь сезон после АО, разрушится. С ней Даня будет претендовать на титул Уима, потому что трава ему подходит отлично. Особенно с учетом того, как он прокачал игру после АО
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olya B.
Пересмотришь игру, Даниил, - увидишь. Если, конечно, досмотришь до конца.)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DeX
краткое содержание новости: "ну это ******, никогда в жизни он так не играл!"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Даня и так на грунте в Риме уже прыгнул выше головы. Не стоило ждать от него ещё и хороший РГ. Но проиграть в первом же круге всё равно досадно, ну да ладно...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kyckoba
Сколько же несчастных, главной радостью которых является поражение Медведева. Жаль вас, сочувствие🙏🏻
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Другая_
Ну… случается. Главное, чтобы уверенность в себе не потерял. В целом ничего страшного не вижу, в победу тут я все равно не верила, даже не смотря на Рим. А когда особых шансов на титул нет, а сезон очень насыщен успешными турнирами, может так даже лучше, проиграть рано и отлично подготовиться к траве. Не вешать нос!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
katemur16
Ответ Olya B.
Пересмотришь игру, Даниил, - увидишь. Если, конечно, досмотришь до конца.)
Ахаха точно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
сыграл не так уж плохо? анекдот. где допустил ошибки? не сосчитать)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Skip
много слишком пассивного тенниса и неумение и боязнь у сетки добивать розыгрыш, когда вроде бы логика комбинации говорит идти вперед к сетке - заканчивай у сетки, нет, пятится назад... вот основная ошибка...

надеюсь Даня читает на sports.ru комменты )
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Railway/
Манера игры и есть большая ошибка. И если этого не видеть, то перспективы, конечно, туманны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий