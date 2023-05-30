Медведев о поражении в первом круге РГ: «Конечно, я разочарован. Неделю буду думать об этом матче, но сейчас не вижу, где я допустил ошибки»
Даниил Медведев прокомментировал поражение в первом круге «Ролан Гаррос».
Он проиграл №172 Тиаго Сейботу Уайлду – 6:7(5), 7:6(6), 6:2, 3:6, 4:6.
– Тяжелый матч. Я не буду его пересматривать, но у меня ощущение, что он сыграл хорошо. Я сыграл не так уж и плохо, но он – хорошо.
Всегда одно и то же. Если он продолжит так играть, то к концу года, по-моему, будет в топ-30. Но последний, про кого я так говорил, не сумел так сделать.
Здорово, что сегодня он так сыграл. Я искренне надеюсь, что он продолжит в том же духе – иначе буду разочарован. Буду думать: почему сегодня? почему не через два дня?
– Кажется, что вам трудно играть, когда ветрено. Сегодня было особенно тяжело?
– Да, было тяжело. Но вообще странно – он уже шесть дней дует в одну сторону, всегда на центральном корте. Не помню такого в предыдущие годы.
Ничего не поделаешь. Было непросто, но это часть игры.
С такими тяжелыми мячами было трудно адаптироваться к ветру. Мне кажется, этот мяч дает преимущество тем, кто сильно использует запястье в игре – сегодняшнему сопернику, Карлосу, Стефаносу. Они могут легче разгонять мяч, а я – нет.
Сегодня все так и было. Он контролировал почти все розыгрыши, а я мучился – особенно против ветра.
– В конце матча вы стучали себя по голове, как будто были недовольны психологией. Что скажете по этому поводу?
– У меня была проблема со мной. А не с психологией.
По-моему, я хорошо боролся. Физически чувствовал себя неплохо. Немного устал, но после поражений так всегда бывает. Если бы выиграл, то не чувствовал бы такой усталости.
И я боролся. В последнем гейме сравнял, сделал 30:30, но парень забил два виннерса. Бывает. Надеюсь, в следующий раз отыграюсь (улыбается).
Конечно, я разочарован. Неделю буду думать об этом матче, но сейчас не вижу, где я допустил ошибки. Да, были двойные, но сегодня ветер такой безумный, что подавать непросто.
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Когда Даня пару дней назад сказал, что все очень медленное и мячи не очень, стало понятно, что ему будет сложно. потому что, например в Риме, он ни разу ничего не сказал про условия
Просто надеюсь, что просто это поражение не убьет уверенность внутри и не позволит игре, которая была весь сезон после АО, разрушится. С ней Даня будет претендовать на титул Уима, потому что трава ему подходит отлично. Особенно с учетом того, как он прокачал игру после АО
надеюсь Даня читает на sports.ru комменты )