Медведев о поражении в первом круге РГ: «Конечно, я разочарован. Неделю буду думать об этом матче, но сейчас не вижу, где я допустил ошибки»

Даниил Медведев прокомментировал поражение в первом круге «Ролан Гаррос».

Он проиграл №172 Тиаго Сейботу Уайлду – 6:7(5), 7:6(6), 6:2, 3:6, 4:6.

– Тяжелый матч. Я не буду его пересматривать, но у меня ощущение, что он сыграл хорошо. Я сыграл не так уж и плохо, но он – хорошо.

Всегда одно и то же. Если он продолжит так играть, то к концу года, по-моему, будет в топ-30. Но последний, про кого я так говорил, не сумел так сделать.

Здорово, что сегодня он так сыграл. Я искренне надеюсь, что он продолжит в том же духе – иначе буду разочарован. Буду думать: почему сегодня? почему не через два дня?

– Кажется, что вам трудно играть, когда ветрено. Сегодня было особенно тяжело?

– Да, было тяжело. Но вообще странно – он уже шесть дней дует в одну сторону, всегда на центральном корте. Не помню такого в предыдущие годы.

Ничего не поделаешь. Было непросто, но это часть игры.

С такими тяжелыми мячами было трудно адаптироваться к ветру. Мне кажется, этот мяч дает преимущество тем, кто сильно использует запястье в игре – сегодняшнему сопернику, Карлосу, Стефаносу. Они могут легче разгонять мяч, а я – нет.

Сегодня все так и было. Он контролировал почти все розыгрыши, а я мучился – особенно против ветра.

– В конце матча вы стучали себя по голове, как будто были недовольны психологией. Что скажете по этому поводу?

– У меня была проблема со мной. А не с психологией.

По-моему, я хорошо боролся. Физически чувствовал себя неплохо. Немного устал, но после поражений так всегда бывает. Если бы выиграл, то не чувствовал бы такой усталости.

И я боролся. В последнем гейме сравнял, сделал 30:30, но парень забил два виннерса. Бывает. Надеюсь, в следующий раз отыграюсь (улыбается).

Конечно, я разочарован. Неделю буду думать об этом матче, но сейчас не вижу, где я допустил ошибки. Да, были двойные, но сегодня ветер такой безумный, что подавать непросто.

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