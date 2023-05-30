Доминик Тим: «Шесть недель назад я снова по-настоящему погрузился в работу. Но этого пока недостаточно, чтобы далеко пройти на «Ролан Гаррос»

Доминик Тим рассказал, как в последние годы менялись его отношение и подход к теннису.

Накануне Тим в пяти сетах проиграл Педро Качину в первом круге «Ролан Гаррос» – 3:6, 2:6, 7:6(1), 6:4, 6:2.

– В 2019 году вы одержали большую победу в полуфинале, а потом проиграли в финале Рафе. Сразу после поражения вы сказали, что за 24 часа сначала чувствовали себя как в теннисном раю, а потом в теннисном аду. С тех пор вы пережили сильные взлеты и падения. Насколько последние несколько лет тоже были похожи на теннисный рай и ад?

– Да, именно так и было: из теннисного рая в теннисный ад, а теперь, надеюсь, снова в теннисный рай. За последние годы я получил большой опыт, а теперь столкнулся с серьезным вызовом.

Конечно, это тяжело, но сейчас я уверен в том, что делаю, особенно в последние шесть недель. С тех пор я снова по-настоящему погрузился в работу, каждый день доводя себя до предела. Но, с другой стороны, шести недель пока недостаточно, чтобы далеко пройти здесь. Нужно дальше работать в том же духе.

Да, сегодня мне не удалось себя вознаградить. Надеюсь, получится на следующем турнире.

– Что изменилось шесть недель назад?

– Я заново поменял видение и отношение к игре: я думал о том, что нужно выкладываться на 100%, но не делал этого на самом деле. Вот что изменилось.

Последние шесть недель были очень хорошими. Но, безусловно, этого еще недостаточно, чтобы хорошо играть на таком турнире. Но я снова ощущаю, что я на верном пути. Просто сегодня мне не удалось себя вознаградить.

Просто нужно продолжать.

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