Трибуны освистали Костюк за то, что она не пожала руку Соболенко. Белоруска думала, что свистят в ее адрес
Белоруска Арина Соболенко обыграла украинку Марту Костюк в первом круге «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:2.
После матча трибуны освистали Костюк, которая не пожала руку Соболенко руку.
Белоруска подумала, что свистят в ее адрес, и саркастично поклонилась.
В послематчевом интервью Соболенко извинилась за эту реакцию.
«Это был очень тяжелый матч, я имею в виду в эмоциональном плане. Простите, ребята, я сначала не поняла, и подумала, что вы освистывали меня, поэтому немного удивилась. Но потом я почувствовала вашу поддержку, так что большое спасибо».
Весь матч зрители поддерживали Костюк, а в конце ее освистали)))
P.S Я имею ввиду конечно политических украинцев а не этнических