Трибуны освистали Костюк за то, что она не пожала руку Соболенко. Белоруска думала, что свистят в ее адрес

Теги Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Марта Костюк Теннис

Белоруска Арина Соболенко обыграла украинку Марту Костюк в первом круге «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:2.

После матча трибуны освистали Костюк, которая не пожала руку Соболенко руку.

Белоруска подумала, что свистят в ее адрес, и саркастично поклонилась.

 

В послематчевом интервью Соболенко извинилась за эту реакцию.

«Это был очень тяжелый матч, я имею в виду в эмоциональном плане. Простите, ребята, я сначала не поняла, и подумала, что вы освистывали меня, поэтому немного удивилась. Но потом я почувствовала вашу поддержку, так что большое спасибо».

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14 комментариев

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tanya_1111
Арина молодец, в обоих случаях повела себя правильно и если бы освистывали её поклонилась, и во втором случае когда всё поняла - извинилась.
+28
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+24
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Сергей Федечко
Ответ Вини
Забавно вышло)) Весь матч зрители поддерживали Костюк, а в конце ее освистали)))
Не вижу противоречия. Играла -поддерживали, не пожала руку- освистали. Для спортивных болельщиков характерно реагировать на происходящее.
+27
-4
+23
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Graziano
Хочется верить, что скоро все будут освистывать таких невоспитанных людей.
+22
-6
+16
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Maratik1982
как же я рад этому!!!! мерзкая личность эта костюк
+21
-7
+14
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A1 Mi
Зрители нерасторопные, долго свистели после несостоявшегося рукопожатия и не успели затормозить когда Соболенко вышла их поприветствовать)
+10
-2
+8
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Вини
Забавно вышло))
Весь матч зрители поддерживали Костюк, а в конце ее освистали)))
+8
-4
+4
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Андрей Судалин
Ответ A1 Mi
Зрители нерасторопные, долго свистели после несостоявшегося рукопожатия и не успели затормозить когда Соболенко вышла их поприветствовать)
С освистывания Костюк тяжело переключиться. Затягивает.
+4
0
+4
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Rio de Janeiro
Можно вывезти украинца из села но село из украинца никогда
P.S Я имею ввиду конечно политических украинцев а не этнических
+9
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tanya_1111
Спортс ну загрузите что ли кусок видео посмотреть, как оно было.
+2
0
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LEX757
Ответ Вини
Забавно вышло)) Весь матч зрители поддерживали Костюк, а в конце ее освистали)))
Трибуны всегда поддерживают кто проигрывает.
+3
-1
+2
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crazymaks
Ответ imaxim
Какие несознательные зрители, не понимают как Костюк морально больно играть)
не можешь не играй
+2
0
+2
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imaxim
Какие несознательные зрители, не понимают как Костюк морально больно играть)
+10
-10
0
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Александр Романов
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Lestyv
Ответ imaxim
Какие несознательные зрители, не понимают как Костюк морально больно играть)
Сарказм?))
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