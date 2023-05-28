Трибуны освистали Костюк за то, что она не пожала руку Соболенко. Белоруска думала, что свистят в ее адрес

Белоруска Арина Соболенко обыграла украинку Марту Костюк в первом круге «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:2.

После матча трибуны освистали Костюк, которая не пожала руку Соболенко руку.

Белоруска подумала, что свистят в ее адрес, и саркастично поклонилась.

В послематчевом интервью Соболенко извинилась за эту реакцию.

«Это был очень тяжелый матч, я имею в виду в эмоциональном плане. Простите, ребята, я сначала не поняла, и подумала, что вы освистывали меня, поэтому немного удивилась. Но потом я почувствовала вашу поддержку, так что большое спасибо».

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