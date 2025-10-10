WTA представила календарь тура на 2026 год – Линц теперь грунтовый

WTA представила календарь на сезон-2026.

Турнир WTA 500 в Линце перенесен с февраля на апрель, а Сингапур – с февраля на сентябрь.

Линц, который раньше проходил на харде в закрытом помещении, теперь будет проводиться на грунте. Сингапур получил статус пятисотника, тогда как турнир в Сеуле понижен до категории WTA 250.

Сезон начнется в Австралии со смешанного командного турнира United Cup.

Полный календарь здесь .