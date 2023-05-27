Гауфф о том, как следит за НБА: «С утра молюсь, а потом смотрю счет «Майами»

Теги Майами WTA Джимми Батлер Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф рассказала, успевает ли в Европе следить за НБА и своей любимой командой – «Майами». Сейчас они ведут 3-2 у «Бостона» в финале восточной конференции.

«Да, слежу. Это, наверное, второе, что я делаю с утра – молюсь, а потом смотрю счет «Хит».

Я бы хотела, чтобы мы всухую обыграли «Селтикс», но я уверена в команде и Джимми Батлере – мы выйдем в финал.

У меня есть забавная история про Джимми Батлера, но я сохраню ее до финала. Не хочу сглазить».

Все соперники «Хит» проходят одинаковый цикл принятия. Гифки с Джимми Батлером сделают его менее болезненным

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