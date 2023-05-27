Даниил Медведев: «Конечно, сейчас у меня больше ожиданий от «Ролан Гаррос», чем обычно было»

Теги Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев ответил на вопрос, считает ли он может выиграть «Ролан Гаррос».

В этом году он выиграл первый грунтовый титул – на «Мастерсе» в Риме.

«Не знаю (улыбается). Я не хочу на себя слишком давить. Но произошедшее в Риме было потрясающим – особенно с учетом того, каких хороших игроков я победил.

Конечно, сейчас у меня больше ожиданий от «Ролан Гаррос», чем обычно было. Но я знаю, что это непростая ситуация. Нужно использовать уверенность в себе, но не задаваться – потому что это опасно. Иногда думаешь: «Я так хорошо играл, сейчас все просто будет». И потом у тебя проблемы в первом круге. Можно разозлиться и проиграть.

Я много раз бывал в такой ситуации и сейчас хочу просто показать хороший теннис на «Ролан Гаррос».

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6 комментариев

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Tun
У нас у всех нынче много) весь теннисный мир в ожидании после такого перформанса Дани))
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Skip
Хороший настрой!
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Egorov Evgeniy
Адекватный настрой Удачи!
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Brokkoli
Хорошо, все будет хорошо…Победы!
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Leo Bonart
Ответ Великий Алонсо
4 круг - 1/4 предел, дальше наш Даня не пройдёт
У вас никакого украинского Дани нет
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