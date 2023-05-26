Соболенко о первом круге «Ролан Гаррос» против Костюк: «Если она меня ненавидит, ладно. Я ничего не могу с этим поделать»

Арина Соболенко ответила на вопросы о первом круге «Ролан Гаррос» против Марты Костюк.

– В Штутгарте вы сказали, что если бы могли закончить [боевые действия], вы бы это сделали. Марта как-то отреагировала на эти слова? Как вы поступите, если в первом круге против нее не будет рукопожатия?

– Я не знаю, отреагировала она или нет. Но да, это правда, если бы я могла, я бы их закончила.

Что касается отказа от рукопожатий, то отчасти я могу их понять. Я представляю, столько сообщений они получат из своих стран, если будут пожимать руки россиянкам и белорускам. Поэтому я отчасти понимаю, почему они этого не делают. При этом мне кажется, что спорт не стоит смешивать с политикой. Мы просто спортсмены. Если им комфортно без рукопожатий, я не против.

– Будет тяжело выходить на матч с Мартой, зная, что ваша соперница негативно относится к вам лично? Безусловно, тема обширнее, но сейчас речь о вас.

– Я не хочу тратить на это свою энергию. Это не мое дело. Если она меня ненавидит, ладно. Я ничего не могу с этим поделать.

Есть те, кто меня любит, и те, кто меня ненавидит. Если она меня ненавидит, я к ней такого не испытываю.

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