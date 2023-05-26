Соболенко о первом круге «Ролан Гаррос» против Костюк: «Если она меня ненавидит, ладно. Я ничего не могу с этим поделать»

Теги Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Марта Костюк Теннис

Арина Соболенко ответила на вопросы о первом круге «Ролан Гаррос» против Марты Костюк.

– В Штутгарте вы сказали, что если бы могли закончить [боевые действия], вы бы это сделали. Марта как-то отреагировала на эти слова? Как вы поступите, если в первом круге против нее не будет рукопожатия?

– Я не знаю, отреагировала она или нет. Но да, это правда, если бы я могла, я бы их закончила.

Что касается отказа от рукопожатий, то отчасти я могу их понять. Я представляю, столько сообщений они получат из своих стран, если будут пожимать руки россиянкам и белорускам. Поэтому я отчасти понимаю, почему они этого не делают. При этом мне кажется, что спорт не стоит смешивать с политикой. Мы просто спортсмены. Если им комфортно без рукопожатий, я не против.

– Будет тяжело выходить на матч с Мартой, зная, что ваша соперница негативно относится к вам лично? Безусловно, тема обширнее, но сейчас речь о вас.

– Я не хочу тратить на это свою энергию. Это не мое дело. Если она меня ненавидит, ладно. Я ничего не могу с этим поделать.

Есть те, кто меня любит, и те, кто меня ненавидит. Если она меня ненавидит, я к ней такого не испытываю.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kontiolahti
Этого журналиста, который до неё доманывался, реально хочется повесить на берёзе
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
свободу попугаю
Ответ Stas Salesov
Мартуся, ликвидируй🙏
Мартуся ликвидируется, не переживай )
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вегетарианец_
Максимально адекватные ответы, респект Арине.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Носков
Достойно ответила.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий