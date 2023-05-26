Макинрой о подаче Соболенко: «Кажется, она нашла золотую середину, но все равно остается ощущение, что могут возникать проблемы»

Джон Макинрой высказался о роли подачи в игре Арины Соболенко.

«Подача была для нее огромной проблемой. И то, что она смогла это преодолеть, показывает ее психологическую стойкость.

Что касается техники, то не думаю, что она сильно отличается. Иногда она играет немного осторожнее, что вполне оправданно, когда вмешиваются нервы. А иногда она наоборот старается рисковать и мощнее подавать вторым мячом.

Кажется, она нашла золотую середину, но все равно остается ощущение, что могут возникать проблемы. Я считаю, что подача – это самый важный удар в теннисе. Поэтому неважно, кто ты, люди оценивают, насколько хорошо ты подаешь.

Взгляните на Медведева: он внезапно понял, что если у тебя мощная подача, то это важно и на грунте.

Так что, возможно, ей помогли преодолеть трудности большая сосредоточенность, дополнительные тренировки, большая психологическая подготовка. Безусловно, после победы на «Шлеме» она будет совсем другим игроком. Просто потому, что, как мне кажется, она чувствует себя намного увереннее», – сказал семикратный чемпион «Больших шлемов».

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