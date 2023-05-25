Соболенко может сместить Швентек с первой строчки рейтинга по итогам «Ролан Гаррос», даже если проиграет в первом круге

Теги рейтинги Ролан Гаррос Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Арина Соболенко может стать первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос». Сейчас рейтинг возглавляет Ига Швентек.

На данный момент отрыв польки составляет 1399 очков. На «Ролан Гаррос» ей нужно защищать титул и 2000 очков. Соболенко защищает 130 очков.

Чтобы остаться на первой строчке, Швентек нужно выйти минимум в полуфинал. Если она этого не сделает, Соболенко станет №1, даже если вылетит в первом круге.

Если Соболенко выйдет в четвертьфинал, Швентек нужно будет выйти минимум в финал.

Если Соболенко дойдет до финала, Швентек потребуется выиграть титул.

Если Соболенко выиграет титул, то она точно станет №1.

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10 комментариев

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Groove
Да это вопрос времени. Кепка уже даже на грунте проигрывает Лене и Арине. Будет пыль за ними глотать ближайшие годы.
+16
-8
+8
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N.S.A.8.5
Будет красиво если перед Уимблдоном первыми ракетками будут Медведев и Соболенко
+8
0
+8
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TennisGeek
Ответ Groove
Да это вопрос времени. Кепка уже даже на грунте проигрывает Лене и Арине. Будет пыль за ними глотать ближайшие годы.
У Соболенко/Рыбакиной есть хороший шанс обойти Швентек в этом году. Но долгосрочные перспективы на первую строчку у (здоровой) Швентек лучше: она всегда будет фаворитом на РГ и, скорей всего, USO + проходить далеко на АО + набирать много на грунте и небыстром харде. Можно ли с этим бороться? Да. Легко ли это? Нет, очень трудно.
+7
0
+7
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Сирина
Рыбакиной титул РГ, Арине первую строчку
+5
0
+5
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tanya_1111
В этой гонке я за Соболенко.
+3
0
+3
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Лёля Иванова
Ответ Сирина
Рыбакиной титул РГ, Арине первую строчку
Честно поделили)) Швентек проиграть именно Лене в полуфинале))))
+1
0
+1
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Alexander2022
Ответ Groove
Да это вопрос времени. Кепка уже даже на грунте проигрывает Лене и Арине. Будет пыль за ними глотать ближайшие годы.
Со здоровой кепкой у Лены мало шансов на грунте. А у Соболенко они есть на быстром, вроде Мадрида.
0
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maSha
Ответ В Кол
Она снимется из-зза травмы и все останется на своих местах.
Кто "она"?
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