Соболенко может сместить Швентек с первой строчки рейтинга по итогам «Ролан Гаррос», даже если проиграет в первом круге
Арина Соболенко может стать первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос». Сейчас рейтинг возглавляет Ига Швентек.
На данный момент отрыв польки составляет 1399 очков. На «Ролан Гаррос» ей нужно защищать титул и 2000 очков. Соболенко защищает 130 очков.
Чтобы остаться на первой строчке, Швентек нужно выйти минимум в полуфинал. Если она этого не сделает, Соболенко станет №1, даже если вылетит в первом круге.
Если Соболенко выйдет в четвертьфинал, Швентек нужно будет выйти минимум в финал.
Если Соболенко дойдет до финала, Швентек потребуется выиграть титул.
Если Соболенко выиграет титул, то она точно станет №1.
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