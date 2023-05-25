Соболенко может сместить Швентек с первой строчки рейтинга по итогам «Ролан Гаррос», даже если проиграет в первом круге

может стать первой ракеткой мира после « ». Сейчас рейтинг возглавляет .

На данный момент отрыв польки составляет 1399 очков. На «Ролан Гаррос» ей нужно защищать титул и 2000 очков. Соболенко защищает 130 очков.

Чтобы остаться на первой строчке, Швентек нужно выйти минимум в полуфинал. Если она этого не сделает, Соболенко станет №1, даже если вылетит в первом круге.

Если Соболенко выйдет в четвертьфинал, Швентек нужно будет выйти минимум в финал.

Если Соболенко дойдет до финала, Швентек потребуется выиграть титул.

Если Соболенко выиграет титул, то она точно станет №1.

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