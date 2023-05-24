Тим Хенмэн: «Маррей может выйти во вторую неделю «Уимблдона». Его опыт бесценен»

Теги Энди Маррей Уимблдон ATP Теннис

Тим Хенмэн поделился мнением о шансах Энди Маррея на «Уимблдоне».

«Думаю, Энди сейчас далек от победы на «Уимблдоне». Но если вспомнить, как он играл в Австралии, и о тех матчах, которые он выиграл, думаю, он способен выйти во вторую неделю. Если он пройдет первую неделю, то дальше могут быть варианты. Нужно посмотреть, как он сможет пройти первую неделю, а затем прибавить на более поздних стадиях.

Его опыт бесценен. Травяной сезон короткий, поэтому игрокам зачастую не хватает времени, чтобы набраться опыта, а у Маррея этот опыт есть. Он дважды выигрывал «Уимблдон», и у него будет невероятная поддержка. Нас ждет захватывающая борьба, и я с нетерпением этого жду».

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4 комментария

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Стэн Смит
Если с сеткой повезёт, то всё может быть.
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Dikki Shelton
Вторая неделя ему точно по силам. Удачи Энди 👌
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romancureman
очень показательная история, как он в третьем круге АО в четвёртом селе после на жилах выигранного третьего просто встал.
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