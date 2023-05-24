Корретха о Медведеве: «Он уникален. Уверен, что с ним будет тяжело в пятисетовом формате»

Алекс Корретха поделился мнением о готовности Даниила Медведева к «Ролан Гаррос».

«Он уникален. Он из тех, про кого вы никогда не знаете, что у него на уме, потому что он может говорить одно, а чувствовать себя по-другому. Думаю, в своей голове он играет с сознанием всех остальных, с соперниками, со зрителями. Если честно, думаю, он гений.

Даниил из тех, кого очень сложно победить. Теперь он знает, как варьировать игру на грунте. Его форхенд стал гораздо сильнее, чем раньше, а его бэкхенд всегда глубокий. Он очень хорошо защищается.

Уверен, что с ним будет тяжело в пятисетовом формате. У него хватает времени на разные вещи, он умеет терпеливо ждать. Нужно играть хорошо на протяжении нескольких часов, чтобы обыграть его в пятисетовом формате.

Я всегда думал, что нет причин, из-за которых он не мог бы хорошо играть на грунте. И хотя у него, возможно, нет быстрой стартовой скорости, которая очень важна на грунте, он любит бегать и двигаться.

Он очень уверен в себе. Он выиграл столько матчей в этом сезоне. Поэтому выходя на корт, он думает: «Хорошо, почему бы и нет? Я могу сделать это и на глине». Он стал более подготовленным и мобильным. Просто потрясающе наблюдать за тем, как он адаптируется к покрытиям».

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