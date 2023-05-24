Корретха о Медведеве: «Он уникален. Уверен, что с ним будет тяжело в пятисетовом формате»
Алекс Корретха поделился мнением о готовности Даниила Медведева к «Ролан Гаррос».
«Он уникален. Он из тех, про кого вы никогда не знаете, что у него на уме, потому что он может говорить одно, а чувствовать себя по-другому. Думаю, в своей голове он играет с сознанием всех остальных, с соперниками, со зрителями. Если честно, думаю, он гений.
Даниил из тех, кого очень сложно победить. Теперь он знает, как варьировать игру на грунте. Его форхенд стал гораздо сильнее, чем раньше, а его бэкхенд всегда глубокий. Он очень хорошо защищается.
Уверен, что с ним будет тяжело в пятисетовом формате. У него хватает времени на разные вещи, он умеет терпеливо ждать. Нужно играть хорошо на протяжении нескольких часов, чтобы обыграть его в пятисетовом формате.
Я всегда думал, что нет причин, из-за которых он не мог бы хорошо играть на грунте. И хотя у него, возможно, нет быстрой стартовой скорости, которая очень важна на грунте, он любит бегать и двигаться.
Он очень уверен в себе. Он выиграл столько матчей в этом сезоне. Поэтому выходя на корт, он думает: «Хорошо, почему бы и нет? Я могу сделать это и на глине». Он стал более подготовленным и мобильным. Просто потрясающе наблюдать за тем, как он адаптируется к покрытиям».
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Совершенно точно, что ни для кого он не будет лёгким соперником.
Желаю Даниилу ещё многих побед!
Но не стал бы ожидать от Медведева каких-то суперрезультатов на РГ. Вопрос - насколько он способен выдавать стабильное качество на грунте и воспроизводить свой "римский уровень" от матча к матчу. В Риме он играл очень хорошо, но, например, в Мадриде был ужасен. Сможет ли сохранить на РГ отличную физическую форму, не будет ли спада - тоже вопрос.
Успехов ему на РГ !
Карацев - да, играл отлично, и Медведев выглядел бледно на его фоне. Но на РГ на любой стадии ему может попасться такой же условный "Карацев" - игрок в пиковой форме, умеющий играть на грунте.
Вспомним о Чиличе в прошлом году.
Но вот, например, Штруфф мадридского образца - это уже другое дело.
Связка Зверев-Циципас-Руне - да это было круто, но вся эта тройка может улучшить свою физическую и психологическую форму к РГ.
Условных Карацевых не бывает: он такой один, хотя это, конечно, стилистический кошмар Медведева
Профильных, но не топовых грунтовиков Даниил разделывать умеет, тот же Сапата шикарно пиканул, но не осилил
Ханфман, хоть и сыграл едва ли не лучший турнир в жизни, тоже не смог
Над топовым грунтовиками победы в этом году также есть - Зверев (дважды), Циципас, Руне
100%. Большая часть людей в своей голове воюют сами с собой. Единицы в своей голове воюют с окружающими. Тут нужен отдельный уровень эмпатии, недоступный 90% людей. Когда ты чувствуешь все, что чувствуют другие, знаешь, о чем они думают и видишь то, что видят они. Тогда ты съедаешь своего соперника и он попадает к тебе в карман. Тут на ветке это называют медвежьей болезнью, но это больше ментальное, чем техническое. Хотя понятно что без скиллов и физической готовности это все не работает.
Даня, прими антисглазину!)
Но он хоть - сеяный в этом году, и на том спасибо. В прошлом году Циципасу в 1-м круге попался. )