Корретха о Медведеве: «Он уникален. Уверен, что с ним будет тяжело в пятисетовом формате»

Теги ATP Алекс Корретха Даниил Медведев Теннис

Алекс Корретха поделился мнением о готовности Даниила Медведева к «Ролан Гаррос».

«Он уникален. Он из тех, про кого вы никогда не знаете, что у него на уме, потому что он может говорить одно, а чувствовать себя по-другому. Думаю, в своей голове он играет с сознанием всех остальных, с соперниками, со зрителями. Если честно, думаю, он гений.

Даниил из тех, кого очень сложно победить. Теперь он знает, как варьировать игру на грунте. Его форхенд стал гораздо сильнее, чем раньше, а его бэкхенд всегда глубокий. Он очень хорошо защищается.

Уверен, что с ним будет тяжело в пятисетовом формате. У него хватает времени на разные вещи, он умеет терпеливо ждать. Нужно играть хорошо на протяжении нескольких часов, чтобы обыграть его в пятисетовом формате.

Я всегда думал, что нет причин, из-за которых он не мог бы хорошо играть на грунте. И хотя у него, возможно, нет быстрой стартовой скорости, которая очень важна на грунте, он любит бегать и двигаться.

Он очень уверен в себе. Он выиграл столько матчей в этом сезоне. Поэтому выходя на корт, он думает: «Хорошо, почему бы и нет? Я могу сделать это и на глине». Он стал более подготовленным и мобильным. Просто потрясающе наблюдать за тем, как он адаптируется к покрытиям».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Даня очень думающий на корте, а сейчас он в прекрасной форме и на подъёме от победы.
Совершенно точно, что ни для кого он не будет лёгким соперником.
Желаю Даниилу ещё многих побед!
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Шмелев
Ответ Groove
У Медведева даже прошлой версии на РГ был четвертьфинал, а теперь можно и о большем помечтать. Тем более в отсутствие Надаля и ввиду сомнительной формы Джоковича. С Алькарасом же они до финала не могут встретиться, правильно?
Да, 1-й и 2-й сеяные.

Но не стал бы ожидать от Медведева каких-то суперрезультатов на РГ. Вопрос - насколько он способен выдавать стабильное качество на грунте и воспроизводить свой "римский уровень" от матча к матчу. В Риме он играл очень хорошо, но, например, в Мадриде был ужасен. Сможет ли сохранить на РГ отличную физическую форму, не будет ли спада - тоже вопрос.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
В отличии от многих теннисистов, которые в техническом плане топчутся на месте и качественно играют только на своих любимых покрытиях, Даня вместе со своим тренером проделал огромную работу по освоению нелюбимого грунта.
Успехов ему на РГ !
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Groove
У Медведева даже прошлой версии на РГ был четвертьфинал, а теперь можно и о большем помечтать. Тем более в отсутствие Надаля и ввиду сомнительной формы Джоковича. С Алькарасом же они до финала не могут встретиться, правильно?
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большой Сэми
Самому Дане в том числе будет сложно в пятисетовом формате.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo Bonart
Ответ Большой Сэми
Самому Дане в том числе будет сложно в пятисетовом формате.
Когда-то у него не было побед в пяти сетах совсем, потом не было побед в пяти сетах после 0:2, а сейчас и то, и другое не будет удивительным
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Шмелев
Ответ Leo Bonart
Не был он в Мадриде ужасен, там был просто Карацев в лучшей форме на маленьком втором корте
С Шевченко был откровенно плох.
Карацев - да, играл отлично, и Медведев выглядел бледно на его фоне. Но на РГ на любой стадии ему может попасться такой же условный "Карацев" - игрок в пиковой форме, умеющий играть на грунте.
Вспомним о Чиличе в прошлом году.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo Bonart
Ответ Денис Шмелев
Да, 1-й и 2-й сеяные. Но не стал бы ожидать от Медведева каких-то суперрезультатов на РГ. Вопрос - насколько он способен выдавать стабильное качество на грунте и воспроизводить свой "римский уровень" от матча к матчу. В Риме он играл очень хорошо, но, например, в Мадриде был ужасен. Сможет ли сохранить на РГ отличную физическую форму, не будет ли спада - тоже вопрос.
Не был он в Мадриде ужасен, там был просто Карацев в лучшей форме на маленьком втором корте
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Шмелев
Ответ Leo Bonart
Когда Шевченко попадал свои рискованные удары - и Синнер с ним выглядел плохо Условных Карацевых не бывает: он такой один, хотя это, конечно, стилистический кошмар Медведева Профильных, но не топовых грунтовиков Даниил разделывать умеет, тот же Сапата шикарно пиканул, но не осилил Ханфман, хоть и сыграл едва ли не лучший турнир в жизни, тоже не смог Над топовым грунтовиками победы в этом году также есть - Зверев (дважды), Циципас, Руне
Да, игроки класса Сапаты и тем более Ханфмана - для Медведева не проблема. Думаю, даже Черундолов и Баесов он будет проходить (при условии хорошей формы).
Но вот, например, Штруфф мадридского образца - это уже другое дело.

Связка Зверев-Циципас-Руне - да это было круто, но вся эта тройка может улучшить свою физическую и психологическую форму к РГ.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo Bonart
Ответ Денис Шмелев
С Шевченко был откровенно плох. Карацев - да, играл отлично, и Медведев выглядел бледно на его фоне. Но на РГ на любой стадии ему может попасться такой же условный "Карацев" - игрок в пиковой форме, умеющий играть на грунте. Вспомним о Чиличе в прошлом году.
Когда Шевченко попадал свои рискованные удары - и Синнер с ним выглядел плохо
Условных Карацевых не бывает: он такой один, хотя это, конечно, стилистический кошмар Медведева
Профильных, но не топовых грунтовиков Даниил разделывать умеет, тот же Сапата шикарно пиканул, но не осилил
Ханфман, хоть и сыграл едва ли не лучший турнир в жизни, тоже не смог
Над топовым грунтовиками победы в этом году также есть - Зверев (дважды), Циципас, Руне
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адекватник
"Думаю, в своей голове он играет с сознанием всех остальных, с соперниками, со зрителями. Если честно, думаю, он гений."

100%. Большая часть людей в своей голове воюют сами с собой. Единицы в своей голове воюют с окружающими. Тут нужен отдельный уровень эмпатии, недоступный 90% людей. Когда ты чувствуешь все, что чувствуют другие, знаешь, о чем они думают и видишь то, что видят они. Тогда ты съедаешь своего соперника и он попадает к тебе в карман. Тут на ветке это называют медвежьей болезнью, но это больше ментальное, чем техническое. Хотя понятно что без скиллов и физической готовности это все не работает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ваз, какие комплименты!

Даня, прими антисглазину!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Шмелев
Ответ Leo Bonart
Когда Шевченко попадал свои рискованные удары - и Синнер с ним выглядел плохо Условных Карацевых не бывает: он такой один, хотя это, конечно, стилистический кошмар Медведева Профильных, но не топовых грунтовиков Даниил разделывать умеет, тот же Сапата шикарно пиканул, но не осилил Ханфман, хоть и сыграл едва ли не лучший турнир в жизни, тоже не смог Над топовым грунтовиками победы в этом году также есть - Зверев (дважды), Циципас, Руне
Есть еще, кстати, Музетти - 17-й сеяный. Кому-то из топов не повезет рано встретиться с ним.
Но он хоть - сеяный в этом году, и на том спасибо. В прошлом году Циципасу в 1-м круге попался. )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kyckoba
Ответ Groove
У Медведева даже прошлой версии на РГ был четвертьфинал, а теперь можно и о большем помечтать. Тем более в отсутствие Надаля и ввиду сомнительной формы Джоковича. С Алькарасом же они до финала не могут встретиться, правильно?
Ага
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий