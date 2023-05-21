Медведев после титула в Риме встал на колени и написал: «Грунт ♥️»
Даниил Медведев отпраздновал победу на турнире в Риме. Обыграв Хольгера Руне в финале, он встал на колени.
А вместе с автографом на камере написал: «Грунт ♥️».
Медведев взял первый грунтовый титул.
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Медвед на грунте обыгрывает СЦыцыпасса - нереально, писал я после матча с Асланом.
Даня берёт сет в финале на грунте против ХРуне - это уже успех, думал я пару часов назад.
И вот Даня берёт грунтовой Мастерс.
Фантастический прогресс на грунте, браво Медвет.
Особенно хочу отметить и датчанина. Кто -то здесь писал, что это будет матч 2х психов.
Посмотрите, насколько спокойны и сдержаны были оба соперника. Когда дело доходит до серьёзных матчей, некому и некогда заниматься ерундой. А всё то, за что их хейтерят - игра на публику и выпуск пара, не более.
Мадрид был белорусским;
Рим русский👏
Bravissimo Даниил!