Медведев после титула в Риме встал на колени и написал: «Грунт ♥️»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев отпраздновал победу на турнире в Риме. Обыграв Хольгера Руне в финале, он встал на колени.

А вместе с автографом на камере написал: «Грунт ♥️».

Медведев взял первый грунтовый титул.

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61 комментарий

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Vano from Tbilisi
“Mamma mia, Santa Italia” - Сlayvedev
+72
-1
+71
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S.Graf
Даня в полуфинале грунтового Мастерса - это фантастика, думал я месяц назад.
Медвед на грунте обыгрывает СЦыцыпасса - нереально, писал я после матча с Асланом.
Даня берёт сет в финале на грунте против ХРуне - это уже успех, думал я пару часов назад.
И вот Даня берёт грунтовой Мастерс.
Фантастический прогресс на грунте, браво Медвет.

Особенно хочу отметить и датчанина. Кто -то здесь писал, что это будет матч 2х психов.
Посмотрите, насколько спокойны и сдержаны были оба соперника. Когда дело доходит до серьёзных матчей, некому и некогда заниматься ерундой. А всё то, за что их хейтерят - игра на публику и выпуск пара, не более.
+62
-4
+58
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akschweyan
Ну вот и как его не любить?))
+42
0
+42
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Генадий Адамов
Помнится, Яник Синнер сказал После проигрыша в финале на харде Нашему осьминогу, посмотрим что тебя ждёт на грунте, наш терминатор ответил на всё вопросы, так Держать!!!!!!!
+31
0
+31
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Leo Bonart
Ответ S.Graf
Даня в полуфинале грунтового Мастерса - это фантастика, думал я месяц назад. Медвед на грунте обыгрывает СЦыцыпасса - нереально, писал я после матча с Асланом. Даня берёт сет в финале на грунте против ХРуне - это уже успех, думал я пару часов назад. И вот Даня берёт грунтовой Мастерс. Фантастический прогресс на грунте, браво Медвет. Особенно хочу отметить и датчанина. Кто -то здесь писал, что это будет матч 2х психов. Посмотрите, насколько спокойны и сдержаны были оба соперника. Когда дело доходит до серьёзных матчей, некому и некогда заниматься ерундой. А всё то, за что их хейтерят - игра на публику и выпуск пара, не более.
А еще две победы на грунте над Зверевым, причем вторая - на классе!
+26
0
+26
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Тёма Тёма
Вот это чувство юмора здорового человека!
+22
0
+22
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АланСмити
Шок. В это никто не мог поверить, но наследником Надаля на грунте становится …барабанная дробь… ДАНИИИИЛЛЛЛ МЕДВЕДЕЕЕЕВВВ!
+22
0
+22
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Matt5898
Нравиться возиться в грязи как собака? Мы не осуждаем, Даня 😂
+19
0
+19
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Судоплатов
Русский Рим в этом году. И мужской и женский (несмотря на казахский паспорт).
+19
-3
+16
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Temer
Что за прикол с яйцом?
+12
0
+12
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Antonbezb
История Шараповой 2.0
+10
0
+10
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Георгий Рыженков
Тема яиц сегодня в тренде ))
+9
0
+9
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atelos
Римский грунт покорен! Статус консула заслужил!
+8
0
+8
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Генадий Адамов
мне одному послышался гимн России с трибун?
+10
-2
+8
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Verunchik
Я реву😭
+7
0
+7
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Kilianfri
Как же обидно за неудачный турнир в Мадриде. Сетка была уровня Челленджер карацев китаец штруф. Спокойно можно было в финал выходить и плюс 600 очков. Первым бы стал
+8
-1
+7
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Leo Bonart
Ответ S.Graf
Ну, Шурик сейчас - далеко не тот Шурик, который в Мадриде (год не помню) вынес и грунтового принца Тима, и Рафика. Но всё же. С победой, Лео!
Так Шурик не тот именно после поражений от Медведева!
+6
0
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forsp
Ответ ano
А яйцом Алькараса троллил?)
Соболева 🤣
+6
0
+6
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avmoro
Пару лет назад я написал, что Медведеву удастся выиграть все Мастерсы. Получил пинков за полное непонимание тенниса (Медведев никогда не выиграет на грунте, вы что - слепой?) Теперь осталось 3 из 9 - Индиан-Уэллс (вроде как хард, но... грунт?), Монте-Карло (живет там, так что сам Бог велел... к тому же Рублев проложил дорожку, дело за малым) ну и Мадрид (там, конечно, родина Алькараса, но Зверев уже брал эту высоту...). Помнится кроме Джоковича ВСЕ Мастерсы никто не смог выиграть (Джокович к тому же взял их все минимум дважды!). Верим и не сомневаемся. Ко всем достойным качествам у Даниила появилась какая-то абсолютная уверенность, ну и спокойствие. Эмоции, разумеется ни куда не исчезли...
+7
-1
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Генадий Адамов
Данила-грунтовых дел Мастер!!!!
+6
0
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Генадий Адамов
Даня победил Данию!!!! Ура, Ура, Ура
+5
0
+5
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Kazanest
Ответ Судоплатов
Русский Рим в этом году. И мужской и женский (несмотря на казахский паспорт).
Точно😀
Мадрид был белорусским;
Рим русский👏
+7
-2
+5
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Buhmichael
Ответ Vano from Tbilisi
“Mamma mia, Santa Italia” - Сlayvedev
Да, надо было вот это написать))
+4
0
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Skip
I feeel that I’m playing amazing, waw!

Bravissimo Даниил!
+4
0
+4
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Габриэла
Ответ S.Graf
Даня в полуфинале грунтового Мастерса - это фантастика, думал я месяц назад. Медвед на грунте обыгрывает СЦыцыпасса - нереально, писал я после матча с Асланом. Даня берёт сет в финале на грунте против ХРуне - это уже успех, думал я пару часов назад. И вот Даня берёт грунтовой Мастерс. Фантастический прогресс на грунте, браво Медвет. Особенно хочу отметить и датчанина. Кто -то здесь писал, что это будет матч 2х психов. Посмотрите, насколько спокойны и сдержаны были оба соперника. Когда дело доходит до серьёзных матчей, некому и некогда заниматься ерундой. А всё то, за что их хейтерят - игра на публику и выпуск пара, не более.
Саша, поздравки! Даже не верится... 👑🐙🏆💪🏻
+4
0
+4
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