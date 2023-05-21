Медведев после титула в Риме встал на колени и написал: «Грунт ♥️»

отпраздновал победу на турнире в Риме. Обыграв Хольгера в финале, он встал на колени.

А вместе с автографом на камере написал: «Грунт ♥️».

Медведев взял первый грунтовый титул.

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