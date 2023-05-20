Даниил Медведев: «По-итальянски ничего не понимаю. Знаю только пару слов»
Даниил Медведев рассказал, как относится к Италии и понимает ли итальянский.
«Итальянский я точно не понимаю. Если бы я пожил в Риме полгода, то, наверное, заговорил бы – потому что, насколько я понимаю, он довольно похож на французский. Но сейчас я ничего не понимаю. Знаю только пару слов.
Италия мне очень нравится. В юниорах я много играл в Италии. И когда я рано проигрывал в Риме, то обычно оставался на несколько дней с женой.
Сейчас я еще в сетке, так что времени меньше. Когда ты играешь, некогда ходить по экскурсиям, в Ватикан, в Колизей. Так что сейчас я только хожу ужинать в хорошие рестораны.
Мне всегда нравились и Мадрид, и Рим, но я никогда не показывал хорошие результаты на этих турнирах. Сейчас я играю лучше, и это меня радует».
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и она по-русски ни фига..." )
Но когда приходит момент неправильных глаголов - все, наступает трындец:)))
"Messieurs, je ne mange pas depuis six jours!" (🇫🇷)
"Miei signori, io non mangio da sei giorni!" (🇮🇹)
Как тамильский на финский, например!😂
Mi sono comportato benea..., mi dispiace )