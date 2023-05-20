Даниил Медведев: «По-итальянски ничего не понимаю. Знаю только пару слов»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал, как относится к Италии и понимает ли итальянский.

«Итальянский я точно не понимаю. Если бы я пожил в Риме полгода, то, наверное, заговорил бы – потому что, насколько я понимаю, он довольно похож на французский. Но сейчас я ничего не понимаю. Знаю только пару слов.

Италия мне очень нравится. В юниорах я много играл в Италии. И когда я рано проигрывал в Риме, то обычно оставался на несколько дней с женой.

Сейчас я еще в сетке, так что времени меньше. Когда ты играешь, некогда ходить по экскурсиям, в Ватикан, в Колизей. Так что сейчас я только хожу ужинать в хорошие рестораны.

Мне всегда нравились и Мадрид, и Рим, но я никогда не показывал хорошие результаты на этих турнирах. Сейчас я играю лучше, и это меня радует».

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33 комментария

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astatnik
на этом турнире все изменится , когда если не сейчас? Джоковича нет, Надаля нет и даже Алькараса уже нет...надо брать титул
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свободу попугаю
На прошлом Риме что то про мама миа задвинул, когда психовал... Рубль ещё на трибуне угорал )
+15
-1
+14
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Angry_bear
Ответ Skip
Матч с Ципой будет огонь, думаю Даня выдаст что-нибудь неординарное, как он умеет, жаль только наверное не на итальянском )
Даниил и на русском может отжечь не по-детски)))
+11
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+10
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Skip
Матч с Ципой будет огонь, думаю Даня выдаст что-нибудь неординарное, как он умеет, жаль только наверное не на итальянском )
+8
-2
+6
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sashati
Он точно знает - Чао, аморе!)
+4
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murzzzzzilka
Ответ Skip
Матч с Ципой будет огонь, думаю Даня выдаст что-нибудь неординарное, как он умеет, жаль только наверное не на итальянском )
Очень хочется огненного матча, да.
+6
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kyckoba
Ответ Angry_bear
Итальянский вообще не похож на французский...) Гораздо проще, многие русские за пару месяцев научаются свободно вещать на итальянском) Французский язык и по произношению и по лексическому составу сложнее.
Ох, ну и чушь вы написали. Свободно по-итальянски за пару месяцев, ну-ну. Очень сложный язык итальянский, этот популярный стереотип про его лёгкость возник из-за кажущегося лёгкого произношения (это не так) и некоторых понятных слов с латинскими корнями. А грамматика и лексика там дико сложная. Он точно не легче французского, сложнее логичного английского и тем более испанского.
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Alexxa
На самом деле да, итальянский частично похож на французский. Они оба из романских языков. Если более или менее знаешь французский, то итальянцев поймешь на минимальном бытовом уровне после пару поездок в Италию. По себе говорю. Правда, я немного латынь учила, может, поэтому легче.
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Viling
Ответ kyckoba
Ох, ну и чушь вы написали. Свободно по-итальянски за пару месяцев, ну-ну. Очень сложный язык итальянский, этот популярный стереотип про его лёгкость возник из-за кажущегося лёгкого произношения (это не так) и некоторых понятных слов с латинскими корнями. А грамматика и лексика там дико сложная. Он точно не легче французского, сложнее логичного английского и тем более испанского.
Да, итальянский заметно сложнее французского.
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murzzzzzilka
Ответ Angry_bear
Итальянский вообще не похож на французский...) Гораздо проще, многие русские за пару месяцев научаются свободно вещать на итальянском) Французский язык и по произношению и по лексическому составу сложнее.
Пока не доходят до неправильных глаголов:)))
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Судоплатов
Ответ Angry_bear
Итальянский вообще не похож на французский...) Гораздо проще, многие русские за пару месяцев научаются свободно вещать на итальянском) Французский язык и по произношению и по лексическому составу сложнее.
Ну общая база латинского языка есть. Поэтому много общего. Но конечно, похож на итальянский не так сильно, как испанский. Но говорить, что вообще не похож - ошибка.
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Aryna Lapko
" По-французски я не понимаю,
и она по-русски ни фига..." )
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murzzzzzilka
Ответ kyckoba
Ох, ну и чушь вы написали. Свободно по-итальянски за пару месяцев, ну-ну. Очень сложный язык итальянский, этот популярный стереотип про его лёгкость возник из-за кажущегося лёгкого произношения (это не так) и некоторых понятных слов с латинскими корнями. А грамматика и лексика там дико сложная. Он точно не легче французского, сложнее логичного английского и тем более испанского.
Не, там до определенного момента и правда - легко.
Но когда приходит момент неправильных глаголов - все, наступает трындец:)))
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Welshman09
Ответ Angry_bear
Итальянский вообще не похож на французский...) Гораздо проще, многие русские за пару месяцев научаются свободно вещать на итальянском) Французский язык и по произношению и по лексическому составу сложнее.
Да, именно так, просто ВООБЩЕ не похож:

"Messieurs, je ne mange pas depuis six jours!" (🇫🇷)
"Miei signori, io non mangio da sei giorni!" (🇮🇹)

Как тамильский на финский, например!😂
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murzzzzzilka
Ответ kyckoba
Так неправильные глаголы начинаются почти сразу, как без глаголов-то разговаривать/понимать?) Потом к ним добавляются возвратные/невозвратные глаголы, по 60 форм окончаний даже правильных во всевозможных временах/наклонениях, частицы эти, которые то частицы, то местоимения, ну и дальше - больше 🙈
Ну, не прям сразу:) через месяц примерно:)))
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kyckoba
Ответ Alexxa
На самом деле да, итальянский частично похож на французский. Они оба из романских языков. Если более или менее знаешь французский, то итальянцев поймешь на минимальном бытовом уровне после пару поездок в Италию. По себе говорю. Правда, я немного латынь учила, может, поэтому легче.
Легче именно из-за латыни, это же база, особенно это проявляется в итальянском. Даня вон же говорит, что ничего не понимает, а со французским у него порядок. Итальянцев на минимальном уровне понимаешь ещё и из-за богатой жестикуляции и мимики)))
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Skip
Ответ Skip
Матч с Ципой будет огонь, думаю Даня выдаст что-нибудь неординарное, как он умеет, жаль только наверное не на итальянском )
а было бы прикольно, например:

Mi sono comportato benea..., mi dispiace )
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nick-basil
Кокетка - зная французский, итальянский "подымается" до минимального разговорного за три -четыре месяца.
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S.Graf
Ответ Евгений Фабиянчук
ты просто не совсем точно процитировал, вот она и обиделась🤣🤣🤣
Я же не #всёскриню, а память подводит)
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leon74
Даня,ты же знаешь пару слов по итальянски.Дак пора уже овладеть им в совершенстве,как к примеру Челентано.Он шпарит на нём, как заведённый 😁
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Alexxa
Ответ leon74
А ты сама то была в Италии 😃
Во-первых, мы на брудершафт не пили, поэтому ты не уместно. А, во-вторых, да, была. Много раз. Пару раз даже по месяцу:))
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Valery24
Ответ S.Graf
Интересно, кто пожаловался. Наверное авторка. За плагиат
Вряд ли вообще кому-то было это интересно кроме автора цитатки))
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Сергей Сафонов
Ответ свободу попугаю
На прошлом Риме что то про мама миа задвинул, когда психовал... Рубль ещё на трибуне угорал )
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Сергей Сафонов
Ответ Сергей Сафонов
Комментарий удален модератором
Хотя это русский фольклор
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Сергей Сафонов
Ответ Сергей Сафонов
Хотя это русский фольклор
Помню, как я учила итальянца понимать ","Куькину Мадре"
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