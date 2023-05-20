Даниил Медведев: «По-итальянски ничего не понимаю. Знаю только пару слов»

Даниил Медведев рассказал, как относится к Италии и понимает ли итальянский.

«Итальянский я точно не понимаю. Если бы я пожил в Риме полгода, то, наверное, заговорил бы – потому что, насколько я понимаю, он довольно похож на французский. Но сейчас я ничего не понимаю. Знаю только пару слов.

Италия мне очень нравится. В юниорах я много играл в Италии. И когда я рано проигрывал в Риме, то обычно оставался на несколько дней с женой.

Сейчас я еще в сетке, так что времени меньше. Когда ты играешь, некогда ходить по экскурсиям, в Ватикан, в Колизей. Так что сейчас я только хожу ужинать в хорошие рестораны.

Мне всегда нравились и Мадрид, и Рим, но я никогда не показывал хорошие результаты на этих турнирах. Сейчас я играю лучше, и это меня радует».

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