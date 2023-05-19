Над центральным кортом турнира в Риме планируется построить крышу

Над центральным кортом турнира в Риме появится крыша.

Об этом сообщил министр спорта Италии Андреа Абоди.

По его словам, «процесс запущен, но все равно потребуется пара лет».

«Возможно, мы создадим некоторые неудобства для турнира, чтобы сделать его более удобным и современным. Но современным с учетом истории и с уважением к месту, где будет размещена эта новая инфраструктура», – сказал Абоди.

Мраморные статуи, много зелени, утопленные в земле корты. В мире нет ничего красивее турнира в Риме!

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе