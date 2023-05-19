Над центральным кортом турнира в Риме планируется построить крышу
Над центральным кортом турнира в Риме появится крыша.
Об этом сообщил министр спорта Италии Андреа Абоди.
По его словам, «процесс запущен, но все равно потребуется пара лет».
«Возможно, мы создадим некоторые неудобства для турнира, чтобы сделать его более удобным и современным. Но современным с учетом истории и с уважением к месту, где будет размещена эта новая инфраструктура», – сказал Абоди.
Мраморные статуи, много зелени, утопленные в земле корты. В мире нет ничего красивее турнира в Риме!
Но есть свой шарм, конечно. Накрыли б брезентом, дешёво, сердито и бережно к историческому наследию ))
матчи крутые
на чём сидят зрители нам с тобой вообще пофигу
вот если мы соберемся ехать смотреть-тогда можно судить
кстати недавно GrandStand открыли
"Теннисный центр представляет собой обширную территорию с одиннадцатью теннисными кортами с грунтовым покрытием, восемь из которых используются для турниров, а остальные - для тренировок. В настоящее время есть три выставочных или стадионных корта: главный из них раньше вмещал 8000 зрителей; однако к турниру 2010 года был построен новый центральный корт, Campo Centrale , который может вместить до 10 400 зрителей." На этом,видимо,всё.
если выбирать между крышей в Риме и Травяным Мастерсом-естественно выбор большинства болельщиков будет в пользу Травы