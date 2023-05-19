Над центральным кортом турнира в Риме планируется построить крышу

Теги ATP WTA Открытый чемпионат Италии Теннис

Над центральным кортом турнира в Риме появится крыша.

Об этом сообщил министр спорта Италии Андреа Абоди.

По его словам, «процесс запущен, но все равно потребуется пара лет».

«Возможно, мы создадим некоторые неудобства для турнира, чтобы сделать его более удобным и современным. Но современным с учетом истории и с уважением к месту, где будет размещена эта новая инфраструктура», – сказал Абоди.

Мраморные статуи, много зелени, утопленные в земле корты. В мире нет ничего красивее турнира в Риме!

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21 комментарий

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costa0545
Давно пора крышу сделать, и линейных судей, убрать тоже....
+17
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+16
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justbored
Там со времен Муссолини вообще меняли хоть что-то?

Но есть свой шарм, конечно. Накрыли б брезентом, дешёво, сердито и бережно к историческому наследию ))
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Tarkovski
Пока петух не клюнул, как говорится
+3
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+3
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ЭЮЯ
Ответ Вегетарианец_
Дождливая погода в этом году явно подтолкнула организаторов к такому решению.
Думаю, дожди там бывают каждый год, и решение зрело давно. Просто, это большой проект, под который нужно определённое финансирование и ресурсы. Сейчас все это согласовано, остаётся только ждать
+4
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Доминик
Римский мастерс самый невзрачный, как по мне. Обшарпанные мраморные сиденья для зрителей, не знавшие ремонта лет 70. Нищенские скамейки для игроков, сделанные из двух стульев. Многие жалуются на кривые корты. Видно, что итальянцы экономят на всём и не сильно парятся по поводу модернизации. Зато у них, видите ли, античные статуи, правда такие же обшарпанные, как и сиденья 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+5
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Тотал Больше от Киркорова
Ответ Доминик
Римский мастерс самый невзрачный, как по мне. Обшарпанные мраморные сиденья для зрителей, не знавшие ремонта лет 70. Нищенские скамейки для игроков, сделанные из двух стульев. Многие жалуются на кривые корты. Видно, что итальянцы экономят на всём и не сильно парятся по поводу модернизации. Зато у них, видите ли, античные статуи, правда такие же обшарпанные, как и сиденья 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
картинка самая крутая
матчи крутые

на чём сидят зрители нам с тобой вообще пофигу
вот если мы соберемся ехать смотреть-тогда можно судить

кстати недавно GrandStand открыли
+4
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Алексей Латышов
Ответ justbored
Там со времен Муссолини вообще меняли хоть что-то? Но есть свой шарм, конечно. Накрыли б брезентом, дешёво, сердито и бережно к историческому наследию ))
https://en.wikipedia.org/wiki/Foro_Italico
"Теннисный центр представляет собой обширную территорию с одиннадцатью теннисными кортами с грунтовым покрытием, восемь из которых используются для турниров, а остальные - для тренировок. В настоящее время есть три выставочных или стадионных корта: главный из них раньше вмещал 8000 зрителей; однако к турниру 2010 года был построен новый центральный корт, Campo Centrale , который может вместить до 10 400 зрителей." На этом,видимо,всё.
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гилберт
Ответ costa0545
Давно пора крышу сделать, и линейных судей, убрать тоже....
И линии.
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kyckoba
Да ладно, неужели? Ну, если обещают пару лет, лет через 10 ждём 🙈
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Marik5
только сейчас чухнулись
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Кавабунга Шреддоголовый
Как только петух дождливый клюнул в одно место, так сразу зачесались
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генгбенг
ага, они статуи побелить не могут ,а тут про крышувспомнили
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sashati
Над Колизеем же была! Даешь и нашим гладиатеннисистам)
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Макс Марин
Давно пора
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Тотал Больше от Киркорова
Грунтовые Мастерсы крутые

если выбирать между крышей в Риме и Травяным Мастерсом-естественно выбор большинства болельщиков будет в пользу Травы
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гилберт
Бон джорно, мы ваша крыша!
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ano
Мрачный центральный корт. Эти уходящие ввысь серые стены создают очень гнетущую картинку, хотя мадридские из стекла и бетона поспорят. Но в Мадриде больше цветов.
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Павел павел
они что серьезно??)
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justbored
Ответ Алексей Латышов
https://en.wikipedia.org/wiki/Foro_Italico "Теннисный центр представляет собой обширную территорию с одиннадцатью теннисными кортами с грунтовым покрытием, восемь из которых используются для турниров, а остальные - для тренировок. В настоящее время есть три выставочных или стадионных корта: главный из них раньше вмещал 8000 зрителей; однако к турниру 2010 года был построен новый центральный корт, Campo Centrale , который может вместить до 10 400 зрителей." На этом,видимо,всё.
Необычайно познавательно.
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гилберт
Ответ justbored
Там со времен Муссолини вообще меняли хоть что-то? Но есть свой шарм, конечно. Накрыли б брезентом, дешёво, сердито и бережно к историческому наследию ))
Только деньги.
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Вегетарианец_
Дождливая погода в этом году явно подтолкнула организаторов к такому решению.
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