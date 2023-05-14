Турнир в Риме обещал к 2025-му сделать равные призовые. Сейчас мужчины получают в два раза больше женщин

Турнир в Риме пообещал к 2025-му сделать равными призовые, которые на нем получают мужчины и женщины.

В этом году чемпион, например, заработал 1,1 млн евро, а чемпионка – только 521 тысячу.

Организаторы сообщили, что процесс уравнивания призовых стал возможен благодаря тому, что директором их спонсора – банка Banca Nazionale del Lavoro – стала их женщина, и она выделила необходимые ресурсы.

так прокомментировала эту новость: «Я не понимаю, почему они сейчас неравные. Нам ничего не сообщают. Говорят, что будет так-то и нужно играть».

сказала: «Это [неравные призовые] очень раздражает. Пришло время перемен. Турниру пора прибавить».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе