Турнир в Риме обещал к 2025-му сделать равные призовые. Сейчас мужчины получают в два раза больше женщин

Теги ATP WTA Открытый чемпионат Италии Онс Жабер Паула Бадоса призовые Теннис

Турнир в Риме пообещал к 2025-му сделать равными призовые, которые на нем получают мужчины и женщины.

В этом году чемпион, например, заработал 1,1 млн евро, а чемпионка – только 521 тысячу.

Организаторы сообщили, что процесс уравнивания призовых стал возможен благодаря тому, что директором их спонсора – банка Banca Nazionale del Lavoro – стала их женщина, и она выделила необходимые ресурсы.

Паула Бадоса так прокомментировала эту новость: «Я не понимаю, почему они сейчас неравные. Нам ничего не сообщают. Говорят, что будет так-то и нужно играть».

Онс Жабер сказала: «Это [неравные призовые] очень раздражает. Пришло время перемен. Турниру пора прибавить».

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3 комментария

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Hardy
сначала играть научитесь и аудиторию привлеките
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Jefri AG
Ну вообще парадоксально выходит что на шлемах, где мужчины играют в пятисетовом формате, призовые равные, а на обычных турнирах, где все в одинаковых условиях, мужчины получают больше.
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Андоррский почтальон
Женский теннис не менее привлекателен, чем мужской, поэтому здесь уравнивание призовых вполне оправданно. Но не в футболе.
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