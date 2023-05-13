Даниил Медведев: «Мне нравится наблюдать за Новаком на грунте. Впечатляет то, как он адаптируется»

Даниил Медведев оценил игру Новака Джоковича на грунте.

«Мне нравится наблюдать за Новаком на грунте, потому что в каком-то смысле его игра не на 100% подходит для этого покрытия. И у него отличные результаты на грунте: пять титулов здесь (на самом деле у Джоковича шесть побед в Риме – Sports.ru) и два на «Ролан Гаррос», несмотря на то, что из-за Рафы он завоевал меньше, чем мог бы. Меня впечатляет то, как он адаптируется».

Грунтовый теннис – самый умный? Разбираемся

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