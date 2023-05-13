Даниил Медведев: «Мне нравится наблюдать за Новаком на грунте. Впечатляет то, как он адаптируется»

Теги Новак Джокович ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев оценил игру Новака Джоковича на грунте.

«Мне нравится наблюдать за Новаком на грунте, потому что в каком-то смысле его игра не на 100% подходит для этого покрытия. И у него отличные результаты на грунте: пять титулов здесь (на самом деле у Джоковича шесть побед в Риме – Sports.ru) и два на «Ролан Гаррос», несмотря на то, что из-за Рафы он завоевал меньше, чем мог бы. Меня впечатляет то, как он адаптируется».

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2 комментария

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Rio de Janeiro
В этом и величие Новака)
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Lanapiano
Смотри и учись.
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