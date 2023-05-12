Тэйлор Таунсенд: «Теннис не самый хипповый спорт. Он очень элитный, очень пафосный. Очень вежливый, правильный»

Тэйлор Таунсенд считает, что теннису нужно больше пересечений с поп-культурой.

Вчера в Риме 168-я ракетка мира обыграла №3 Джессику Пегулу со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

«Теннис не самый хипповый спорт. Он очень элитный, очень пафосный. Очень вежливый, правильный. Нужно сидеть тихо, нужно наряжаться. А поп-культура – это обратное.

Нужен правильный человек и правильный характер, чтобы смешать эти два мира. Нужен кто-то, кто понимает их оба. Нужен кто-то, кто покажет, что можно быть здесь, но при этом оставаться клевой, смелой и веселой. И мне кажется, что это я».

В прошлом году Таунсенд снималась в шоу рэперши Cardi B и учила ее играть в теннис.

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