Чемпионка юниорского «Уимблдона» Жук: «Все, кто говорит, что я занимаюсь эскортом, проституцией или всякой грязью, могут идти к черту!»

Чемпионка юниорского « »-2019 прокомментировала слухи о себе. В 2019-м она завершила карьеру, после этого ушла в модельный бизнес, а несколько дней назад завела аккаунт на OnlyFans.

«Все, кто говорит и пишет, что я занимаюсь эскортом, проституцией или всякой грязью, все, кто выдумает эту ЛОЖЬ, могут идти к ЧЕРТУ!

Я уже долгое время в отношениях и никогда в жизни даже не приближалась ни к чему подобному! Так что можете писать все, что хотите, но единственная правда прозвучит из МОИХ УСТ.

Я никогда не снималась обнаженной, никогда не занималась никакой похабщиной! Так что теперь все, кто говорит про меня такие вещи, могут заткнуться».

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