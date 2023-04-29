Чемпионка юниорского «Уимблдона» Жук: «Все, кто говорит, что я занимаюсь эскортом, проституцией или всякой грязью, могут идти к черту!»

Теги WTA Софья Жук Теннис

Чемпионка юниорского «Уимблдона»-2019 Софья Жук прокомментировала слухи о себе. В 2019-м она завершила карьеру, после этого ушла в модельный бизнес, а несколько дней назад завела аккаунт на OnlyFans. 

«Все, кто говорит и пишет, что я занимаюсь эскортом, проституцией или всякой грязью, все, кто выдумает эту ЛОЖЬ, могут идти к ЧЕРТУ!

Я уже долгое время в отношениях и никогда в жизни даже не приближалась ни к чему подобному! Так что можете писать все, что хотите, но единственная правда прозвучит из МОИХ УСТ.

Я никогда не снималась обнаженной, никогда не занималась никакой похабщиной! Так что теперь все, кто говорит про меня такие вещи, могут заткнуться».

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19 комментариев

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STB
чемпионка Уимблдона 2019 - Дарья Снигур. а Жук в 2015 его брала. В двух предложениях и то без опечаток не можете обойтись
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sedric
Да пускай занимается чем хочет. Хоть моделингом, хоть эскортом. Это ее жизнь. Новость высосаная из пальца.
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+19
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Nikolay Stavrogin
Без фотоотчёта новость не полная. Теннисному разделу нужно поучиться у коллег с футбольного раздела
+9
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+7
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AlexanderRUS
Как же она сгорела с обычных банальных комментов на спортсе под статье про нее. На такое вообще и внимания обращать не стоило
+5
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+4
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Rjcnbr
Софья Жук. Сторис от 23 апреля. Well guys little status update - single. Долгое время в отношениях=6 дней
+5
-1
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sedric
Ответ Другая_
Ну она ж не звезда какая-нибудь, чтобы к такому привыкнуть. Приятного мало, скажем прямо)
Девушка решила зарабатывать деньги эксплуатацией сексуальности. Я это не осуждаю, вполне нормальный вид заработка, когда есть что показать. Но, когда принимаешь такие решения, нужно все-таки быть готовой к тому, что таких комментариев будет много.
+3
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kyckoba
Ответ Nikolay Stavrogin
Без фотоотчёта новость не полная. Теннисному разделу нужно поучиться у коллег с футбольного раздела
По тегу вылезет статья, где она пришла в комменты что-то агрессивно доказывать🙈
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Вини
😂
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Матрёшка Ефросиьевна
когда начали забывать как теннисистку, но нужно напомнить о себе
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Доминик
Дыма без огня не бывает. Про других теннисисток почему-то так не говорят.
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Eugenie Nation
Ответ Денис Шмелев
Достаточно нажать на тег "Софья Жук" вверху и откроется лента постов и новостей с ее модельными фотками. )
Достаточно открыть источник новости, и удостовериться по аве, что обнаженной она не снималась
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Андрей Судалин
«Я уже ДОЛГОЕ ВРЕМЯ в отношениях и никогда в жизни даже не приближалась ни к чему подобному!»
Вот и проговорилась.
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Денис Шмелев
Ответ Nikolay Stavrogin
Без фотоотчёта новость не полная. Теннисному разделу нужно поучиться у коллег с футбольного раздела
Достаточно нажать на тег "Софья Жук" вверху и откроется лента постов и новостей с ее модельными фотками. )
+2
-2
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Dikki Shelton
Как интересно ☺. Теперь будем знать.
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Nikolay Stavrogin
Ответ Денис Шмелев
Достаточно нажать на тег "Софья Жук" вверху и откроется лента постов и новостей с ее модельными фотками. )
"Друг признателен". )
Норм трансформация)
Вспомнил передачу из детства, называлась "тачка на прокачку".
Не знаю даже почему)
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Nikolay Stavrogin
Ответ kyckoba
По тегу вылезет статья, где она пришла в комменты что-то агрессивно доказывать🙈
Даже так?)
Лол)
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Другая_
Ответ AlexanderRUS
Как же она сгорела с обычных банальных комментов на спортсе под статье про нее. На такое вообще и внимания обращать не стоило
Ну она ж не звезда какая-нибудь, чтобы к такому привыкнуть. Приятного мало, скажем прямо)
0
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