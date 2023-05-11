Фоньини о победе над Марреем в Риме: «В начале грунтового сезона я чувствовал себя хорошо, но в Эшториле получил травму. 10 дней был на костылях»

Теги Энди Маррей ATP Фабио Фоньини Открытый чемпионат Италии Теннис

Фабио Фоньини прокомментировал победу над Энди Марреем в первом круге «Мастерса» в Риме.

Он обыграл британца 6:4, 4:6, 6:4 и вышел вперед в личных встречах (5:4).

«Конечно, я счастлив, потому что восстанавливаться после травмы никогда не бывает легко, особенно в нашем возрасте. Очень приятно обыграть в Риме такого статусного игрока, как Энди. Теперь важно хорошо восстановиться, и я не знаю, как получится. Но сейчас я хочу просто насладиться этим вечером и вернуться домой с победой.

В начале грунтового сезона я чувствовал себя хорошо, но в Эшториле получил травму и выбыл примерно на месяц. 10 дней был на костылях. Конечно, такие матчи дарят много позитивных эмоций и приятные воспоминания».

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