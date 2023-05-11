Маррей о конфликте с трибунами в Риме: «Все потому, что Мохамед Лайани не смог правильно разглядеть отметку 👍»

Теги Энди Маррей ATP Фабио Фоньини Открытый чемпионат Италии судьи Ибин У Теннис

Энди Маррей поспорил с судьей по ходу первого круга «Мастерса» в Риме против Фабио Фоньини.

При счете 4:3 40:15 в первом сете линейный судья не крикнул «аут» после удара итальянца. Судья на вышке Мохамед Лайани посмотрел отметку, но оставил в силе решение линейного. Видеоповтор показал, что мяч ушел в аут.

«Целый стадион гудящих и свистящих итальянцев, которые думают, что я пытаюсь обмануть Фабио. А все потому, что Мо не смог правильно разглядеть отметку 👍. Спасибо, приятель! 🍻», – написал Маррей.

«Вот почему я ненавижу грунт 😡» – отреагировал Ибин У.

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2 комментария

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Боддисатва13
Там через экран телефона было видно по отметке,что это акт...как рэф ошибся...не понимаю
+6
-2
+4
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Россия будет свободной
не факт, что ошибся судья: известно, что система хок-ай далека от совершенства - и работает с некой погрешностью.

но она хороша тем, что ее трудно обвинить в предвзятости.
поэтому чем быстрее электроника заменит линейных судей в том числе и на грунтовых турнирах - тем лучше
+3
-3
0
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