Медведев сыграет в Хертогенбоше

Июньский турнир ATP 250 в Хертогенбоше договорился о возвращении Даниила Медведева – третьей ракетки мира и финалиста-2022.

Участие в турнире также подтвердили Феликс Оже-Альяссим, Марин Чилич, Ботик ван де Зандшульп и Тэллон Грикспор.

Напомним, в прошлом году Медведев уступил в финале Тиму Ван Рейтховену.

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