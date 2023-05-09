Медведев сыграет в Хертогенбоше

Теги ATP Марин Чилич Libéma Open Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Тэллон Грикспор Ботик ван де Зандшульп Теннис

Июньский турнир ATP 250 в Хертогенбоше договорился о возвращении Даниила Медведева – третьей ракетки мира и финалиста-2022.

Участие в турнире также подтвердили Феликс Оже-Альяссим, Марин Чилич, Ботик ван де Зандшульп и Тэллон Грикспор.

Напомним, в прошлом году Медведев уступил в финале Тиму Ван Рейтховену.

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19 комментариев

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SKA Rostov1992
Ответ Welshman09
Сыграет то сыграет... Вопрос: зачем?
А зачем теннисисты играют? Наверняка ему не плохо заплатят просто за участие, подготовку к Уимблдону тоже ни кто не отменял, т.к. турниров на траве совсем мало и нужна практика. Ну и банально призовые и рейтинговые очки.
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+25
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Sincere
Ответ Welshman09
Сыграет то сыграет... Вопрос: зачем?
что за глупый вопрос?
+22
-3
+19
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SKA Rostov1992
Ответ Дима Миронов
почему глупый? нормальный вопрос,зачем бегать по 250,можно заявиться на 500 Галле и на Уимблдон и готовиться к Американской серии,где в этом году хорошие шансы,а не тратить силы на 250 за каким то там чеком
Да какие силы? Он там сыграет максимум 4 матча. Каждый из которых будет продолжаться 1-1,5 часа. Считай он просто проведёт 3-4 тренировки в соревновательном режиме на покрытие на котором играют 10-15 матчей в год. Ещё и заработает. Игра на этом турнире ни коем образом не повлияет на хардовую американскую серию.
+8
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+8
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Россия будет свободной
Странно и неправильно, что нет мастерса на траве
+6
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Vic_14
Ответ Дима Миронов
почему глупый? нормальный вопрос,зачем бегать по 250,можно заявиться на 500 Галле и на Уимблдон и готовиться к Американской серии,где в этом году хорошие шансы,а не тратить силы на 250 за каким то там чеком
Медведев в этом году уже выиграл два 500 и один 250. По-моему, ему теперь до конца US open все равно где играть, на 250 или 500, ему очки почти не будут засчитываться. Кроме того, Галле и Хартогенбосх по времени не совпадают, в прошлом году он играл и там и там. А потом ещё остаётся неделя до Уимблдона
+2
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sedric
Ответ ugmyanswer
Ван Рейтховен ждёт своего клиента
А он вообще пропал. Последний матч в феврале.
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Россия будет свободной
почему Медведев не играет пару?
хотя бы на грунте.
ведь это не тот случай, когда лучше не гнаться за двумя зайцами.
тут и один для него маловероятен, но зато подтянул бы некоторые свои слабые компоненты типа игры у сетки
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SKA Rostov1992
Ответ Дима Миронов
посмотрим,он снялся с Барселоны, наверное и Хертонгебоша пропустит
Ну Барселона на грунте и Хертогенбос на траве совсем разные вещи. Тут нужна практика именно на траве перед Уимбом. Всего 3 недели на подготовку к шлему. На грунте же играют 2 месяца без перерыва перед РГ. Даня не Джокович, который приезжает на Уимблдон сразу после грунта и всех закрывает без шансов. Медведю точно лишние 3-4 матча не повредят. Думаю, что он снимется если на РГ хотя бы до 1/2 дойдёт, при других раскладах будет играть.
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Йенс Мустерманн
Ждём Рейтховена в сетке турнира )
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ДоминаторТенниса
Летучий голландец ждет Медведева.
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Дима Миронов
Ответ SKA Rostov1992
Да какие силы? Он там сыграет максимум 4 матча. Каждый из которых будет продолжаться 1-1,5 часа. Считай он просто проведёт 3-4 тренировки в соревновательном режиме на покрытие на котором играют 10-15 матчей в год. Ещё и заработает. Игра на этом турнире ни коем образом не повлияет на хардовую американскую серию.
посмотрим,он снялся с Барселоны, наверное и Хертонгебоша пропустит
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goodloser
Ответ Россия будет свободной
почему Медведев не играет пару? хотя бы на грунте. ведь это не тот случай, когда лучше не гнаться за двумя зайцами. тут и один для него маловероятен, но зато подтянул бы некоторые свои слабые компоненты типа игры у сетки
Чтобы улучшить игру с лёта, надо не пару играть, а тренировать игру с лёта. К тому же игра с лёта в одиночке и паре разная.
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dimon 2.0
Ответ Россия будет свободной
почему Медведев не играет пару? хотя бы на грунте. ведь это не тот случай, когда лучше не гнаться за двумя зайцами. тут и один для него маловероятен, но зато подтянул бы некоторые свои слабые компоненты типа игры у сетки
"...почему Медведев не играет пару?..."

звезды не ездят в метро
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