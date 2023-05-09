Медведев сыграет в Хертогенбоше
Июньский турнир ATP 250 в Хертогенбоше договорился о возвращении Даниила Медведева – третьей ракетки мира и финалиста-2022.
Участие в турнире также подтвердили Феликс Оже-Альяссим, Марин Чилич, Ботик ван де Зандшульп и Тэллон Грикспор.
Напомним, в прошлом году Медведев уступил в финале Тиму Ван Рейтховену.
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хотя бы на грунте.
ведь это не тот случай, когда лучше не гнаться за двумя зайцами.
тут и один для него маловероятен, но зато подтянул бы некоторые свои слабые компоненты типа игры у сетки
звезды не ездят в метро