Рим (ATP). Медведев попал в одну четверть с Рублевым, Алькарас – с Циципасом, Маррей сыграет с Фоньини

Теги Новак Джокович Энди Маррей ATP Стэн Вавринка Фабио Фоньини Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Грегуар Баррере Илья Ивашко Каспер Рууд Стефанос Циципас Эмиль Руусувуори Юго Эмбер Карлос Алькарас Янник Синнер Брэндон Накашима Хольгер Руне Алекс Молчан Томас Мартин Этчеверри Теннис

Прошла жеребьевка «Мастерса» в Риме, который начнется 10 мая.

Новак Джокович посеян под первым номером и начнет турнир матчем против Люки Ван Аша или Томаса Мартина Этчеверри.

В эту же часть сетки попал Хольгер Руне (7). Энди Маррей встретится с Фабио Фоньини, Стэн Вавринка – с Ильей Ивашко.

Во второй четверти сыграют Каспер Рууд (4) и Янник Синнер (8).

Карен Хачанов (11) поборется с Брэндоном Накашимой или Грегуаром Баррере.

Андрей Рублев (6) и Даниил Медведев (3) попали в третью четверть.

Рублев встретится с Алексом Молчаном или квалифаером, Медведев – с Юго Эмбером или Эмилем Руусувуори.

В нижней четверти сыграют Стефанос Циципас (5) и Карлос Алькарас (2).

Полностью сетка здесь.

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38 комментариев

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ano
У Медведева и Рублева очень жёсткая четверть
+16
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billy_pilgrim
Зверев в одной четверти с Медведевым)
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-1
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sedric
В Мадриде Руусувуори-Умбер встречались в первом круге, неплохо поганяли друг друга, в итогу Эмиль чуть не хлопнул не вкатившегося Алькараса. Теперь та же ситуация, но победитель выходит на Медведева, и нет никакой уверенности, что Медведев не вылетит в первом же матче.
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ano
Медведеву ещё Руусувуори пройти надо. Потом уже о Звереве думать
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Tarkovski
У Циципаса самая жесткая сетка )
+8
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Вегетарианец_
У Новака Джоковича хорошая сетка в первых кругах для вкатывания в турнир. Хотя Руне в 1/4, Синнер в 1/2 и Алькарас в финале - это, конечно, мощная связка. Хочется увидеть No1e в хорошей форме, т.к. РГ уже совсем скоро.
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billy_pilgrim
У Алькараса не сетка, а сладкая булочка
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Андрей Судалин
Четверть Рублёва и Медведева самая жёсткая. У одного - Умбер/Руусувуори-Барнабу-Хуркач/Зверев, у другого Фокина-Фриц/Агут, в принципе в 1/4 может быть кто угодно. В остальных четвертях разная степень халявы у топ-8 сеяных за исключением наверно Рууда.
+7
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LeNok
Ответ Tarkovski
У Циципаса самая жесткая сетка )
Ну до этого у него была пару раз лёгкая
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Konstantin-85
Этот официальный дизайн сеток просто жесть, прямо руководство, как простую вещь нарисовать максимально нечитаемо)
+7
-2
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billy_pilgrim
Ответ kyckoba
Циципас уже не котируется?
Ну это только в 1/4 по-моему, но даже так... если посмотреть на их лички, все весьма печально для Стефа.
+5
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+5
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kyckoba
Ну Рублёв нажеребил! К себе в четверть Зверева с Даней
+5
0
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Jefri AG
Ответ billy_pilgrim
Зверев в одной четверти с Медведевым)
Даже в одной восьмой)
+6
-2
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Йенс Мустерманн
У Рудика полуфинал в Риме в прошлом году был, так что очки здесь он точно потеряет. Не исключено, что даже до Синнера не дойдёт ))
+4
-1
+3
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Nikolay Stavrogin
Звереву вновь и вновь дают шанс закрыть Меда, воспользуется ли он в этот раз или опять будет послушной Кисой?
+7
-5
+2
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Furry
Всех молодых дарованиев запихали в один короткий турнир - кто выживет на финал с Джоком 🏁
+3
-1
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Теннисный абсолют
Непростая сетка у Ноле.
Талантливейший Ван Аш, сильно проводящий сезон Димитроль (Именно по игре), а в ЧФ худший из всех вариантов Руне.

У Алкараса хорошая и легкая сетка в целом.
+6
-4
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Tarkovski
Ответ Илья Городищ
Рублю как обычно самую жесть насовали, Фриц в 4м круге и Зверь/Медведь в чф. У Дани и Карена тоже очень жестокие сетки. Четвертьфиналы для наших тут будут успехом. Впрочем шансы у Андрея и на пф есть, хотя будет тяжко.
Фриц на медленном грунте - это наоборот подарок. Не факт что он вообще до 4 круга дойдёт
+3
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Mr@k
интересный турнир будет
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kyckoba
Ответ billy_pilgrim
У Алькараса не сетка, а сладкая булочка
Циципас уже не котируется?
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sedric
Ответ billy_pilgrim
У Алькараса не сетка, а сладкая булочка
Это если просто по именам смотреть. Но если копнуть, то Алькарас здесь никогда не играл, т.е покрытие для него совершенно новое, и будет тяжело вкатываться. В первом же матче старый грунтовый лис Рамос, который в прошлом году его в пять сетов на РГ завел. Т.е., соперник и для того, чтобы вкатиться, но если пиканет, можно и улететь в первом же матче.
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Алексей Латышов
Ответ LeNok
Саня с Даней подарят нам очередной шикарный трёхсетовик?
Если Умбер выйдет на Медведева-надо будет размачиввть счёт личных встреч(0:2).
+1
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Илья Городищ
Рублю как обычно самую жесть насовали, Фриц в 4м круге и Зверь/Медведь в чф. У Дани и Карена тоже очень жестокие сетки. Четвертьфиналы для наших тут будут успехом. Впрочем шансы у Андрея и на пф есть, хотя будет тяжко.
+4
-3
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Sander Westerveld
Русуувори сейчас в хорошей форме, не просто будет Даниилу
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mamapapaya
О, джок вавр, этот матч точно буду смотреть)
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