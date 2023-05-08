Рим (ATP). Медведев попал в одну четверть с Рублевым, Алькарас – с Циципасом, Маррей сыграет с Фоньини

Прошла жеребьевка «Мастерса» в Риме, который начнется 10 мая.

посеян под первым номером и начнет турнир матчем против Люки Ван Аша или Томаса Мартина Этчеверри.

В эту же часть сетки попал (7). встретится с , – с Ильей Ивашко.

Во второй четверти сыграют (4) и (8).

(11) поборется с или .

(6) и (3) попали в третью четверть.

Рублев встретится с или квалифаером, Медведев – с или .

В нижней четверти сыграют (5) и (2).

Полностью сетка здесь.

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