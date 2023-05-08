Рим (ATP). Медведев попал в одну четверть с Рублевым, Алькарас – с Циципасом, Маррей сыграет с Фоньини
Прошла жеребьевка «Мастерса» в Риме, который начнется 10 мая.
Новак Джокович посеян под первым номером и начнет турнир матчем против Люки Ван Аша или Томаса Мартина Этчеверри.
В эту же часть сетки попал Хольгер Руне (7). Энди Маррей встретится с Фабио Фоньини, Стэн Вавринка – с Ильей Ивашко.
Во второй четверти сыграют Каспер Рууд (4) и Янник Синнер (8).
Карен Хачанов (11) поборется с Брэндоном Накашимой или Грегуаром Баррере.
Андрей Рублев (6) и Даниил Медведев (3) попали в третью четверть.
Рублев встретится с Алексом Молчаном или квалифаером, Медведев – с Юго Эмбером или Эмилем Руусувуори.
В нижней четверти сыграют Стефанос Циципас (5) и Карлос Алькарас (2).
Полностью сетка здесь.
Талантливейший Ван Аш, сильно проводящий сезон Димитроль (Именно по игре), а в ЧФ худший из всех вариантов Руне.
У Алкараса хорошая и легкая сетка в целом.