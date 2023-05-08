Алькарас о финале в Мадриде: «Во втором сете у меня было много шансов взять его подачу, но я ими не воспользовался и обидно проиграл партию»

Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы на «Мастерсе» в Мадриде.

В финале он обыграл Яна-Леннарда Штруффа – 6:4, 3:6, 6:3.

«Это был очень сложный матч. Ян играл отлично, очень агрессивно. Во втором сете у меня было много шансов взять его подачу, но я ими не воспользовался и обидно проиграл партию. Я сказал себе, что должен всегда сохранять позитивный настрой и что у меня будут шансы, и в третьем сете я справился.

Для меня это особенный день – поднять трофей здесь, в Мадриде. У себя на родине. Играть, добиваться здесь хороших результатов и стать чемпионом – это всегда особенное событие. Перед домашней публикой, моей семьей, моими друзьями. Всех моих близких. Это особое чувство, которое я никогда не забуду».

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