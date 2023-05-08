Алькарас о финале в Мадриде: «Во втором сете у меня было много шансов взять его подачу, но я ими не воспользовался и обидно проиграл партию»

Теги ATP Mutua Madrid Open Ян-Леннард Штруфф Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы на &laquo;Мастерсе&raquo; в Мадриде.

В финале он обыграл Яна-Леннарда Штруффа – 6:4, 3:6, 6:3.

«Это был очень сложный матч. Ян играл отлично, очень агрессивно. Во втором сете у меня было много шансов взять его подачу, но я ими не воспользовался и обидно проиграл партию. Я сказал себе, что должен всегда сохранять позитивный настрой и что у меня будут шансы, и в третьем сете я справился.

Для меня это особенный день – поднять трофей здесь, в Мадриде. У себя на родине. Играть, добиваться здесь хороших результатов и стать чемпионом – это всегда особенное событие. Перед домашней публикой, моей семьей, моими друзьями. Всех моих близких. Это особое чувство, которое я никогда не забуду».

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9 комментариев

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Дома и стены помогают, но тут наоборот - слишком давил на себя, слишком хотел выиграть...

Штруфф молодец - был очень мощен, хорошо давил, но где-то не хватило веры в себя...
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cosset
Конечно, есть у Карлоса эта склонность к провалам и граду невынужденных подряд. Но потом взрывается как бесенок и берёт гейм за геймом без разбора на чьей подаче. Даже не знаю, выправится эта тенденция к большей стабильности или нет, но в итоге общий результат ошеломительный)
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sedric
Ответ Генадий Адамов
Если вы смотрели, то должны были видеть, что первая не проходила, за укороченными в конце не успевал, Алькарас тоже устал, но всё равно перебегал, 13лет разницы сказалось, что бы там Штруфф не говорил, да и психология подвела, первый раз в таком финале
Т.е. Штруфф свое тело знает хуже, чем вам было видно с дивана. Понял. Вопросов больше не имею.
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zy888.8
Очень жаль, болел за Штруфа. Это была бы эпическая победа с квалификации (Лакилузером) взять Мастерс. Но и так очень достойно играл Ян. А вообще Аслан легенда)
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sedric
Ответ Генадий Адамов
Карасику повезло что Штруфф мног часов провёл до этой игры на корте и его просто физически не хватило, да и первая подача подвела, а так он смотрелся лучше и агрессивнее
И в то же время сам Штруфф говорит, что физически он чувствовал себя прекрасно, и мог еще играть и играть. Но с дивана виднее.
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Генадий Адамов
Ответ sedric
И в то же время сам Штруфф говорит, что физически он чувствовал себя прекрасно, и мог еще играть и играть. Но с дивана виднее.
Если вы смотрели, то должны были видеть, что первая не проходила, за укороченными в конце не успевал, Алькарас тоже устал, но всё равно перебегал, 13лет разницы сказалось, что бы там Штруфф не говорил, да и психология подвела, первый раз в таком финале
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-2
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