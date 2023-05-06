Штруфф о травме Карацева: «Я видел, что у Аслана были некоторые проблемы в концовке»

Ян-Леннард Штруфф прокомментировал то, что второй раз в карьере вышел в финал ATP.

Он обыграл Аслана Карацева (4:6, 6:3, 6:4) и стал первым лаки-лузером в финале «Мастерсов».

«Это удивительно. До этого я играл один финал в Мюнхене [в 2021-м], но там не было зрителей из-за ковида. Рад, что победил и вышел в финал.

Я видел, что у Аслана были некоторые проблемы в концовке. Его беспокоила нога, и это очень неприятно, поэтому желаю ему всего наилучшего. Мне тоже было не так просто, потому что я знал, что должен хорошо подавать и быть агрессивным. Мне удалось сохранить спокойствие, хорошо подавать и находить свои удары».

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