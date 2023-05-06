Штруфф о травме Карацева: «Я видел, что у Аслана были некоторые проблемы в концовке»

Теги ATP Mutua Madrid Open Ян-Леннард Штруфф Аслан Карацев Теннис

Ян-Леннард Штруфф прокомментировал то, что второй раз в карьере вышел в финал ATP.

Он обыграл Аслана Карацева (4:6, 6:3, 6:4) и стал первым лаки-лузером в финале «Мастерсов».

«Это удивительно. До этого я играл один финал в Мюнхене [в 2021-м], но там не было зрителей из-за ковида. Рад, что победил и вышел в финал.

Я видел, что у Аслана были некоторые проблемы в концовке. Его беспокоила нога, и это очень неприятно, поэтому желаю ему всего наилучшего. Мне тоже было не так просто, потому что я знал, что должен хорошо подавать и быть агрессивным. Мне удалось сохранить спокойствие, хорошо подавать и находить свои удары».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
Аслан останется в районе №55 на протяжении длительного времени. Желаю восстановить кондиции и полноценно выступить на летних турнирах!
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Skip
Не повезло Аслану (
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dym86
Хочу встречу Карацев/Алькарас на рг.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Другая_
У Штруфа ни одного титула, получается. А он уже 7 лет в топ-100. Аслан полтора сезона в сотне и столько всего успел. Ну уникальный чел))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Graf
Молодец немчура! Не стал расхваливать себя, а отдал должное Аслану, и проблемы с ногой отметил.
Пожелаю Штруфу завтра не штруфить, и взять свой 1й титул.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий