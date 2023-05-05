Соболенко о соперничестве со Швентек: «В наших первых матчах в прошлом сезоне у меня не было нужного арсенала. Только характер. Исправив подачу, поняла, что могу ее победить»

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от финала в Мадриде против Иги Швентек.

Швентек ведет в личных встречах 5:2. В прошлый раз они играли две недели назад в финале в Штутгарте.

– Каково это – постоянно играть против нее? Отличаются ли ваши матчи в финале в статусе №1 и №2 от четвертьфиналов и полуфиналов?

– Да, по-моему, это совсем другой матч, и, конечно, мне больше нравится играть против нее в финале, чем в четвертьфинале.

Думаю, здорово, что мы играем так стабильно и встречаемся друг с другом в финалах, и надеюсь, что так будет и дальше.

Но, да, с ней всегда тяжело. У нас всегда серьезные битвы. В матчах против Иги всегда приходится очень, очень упорно бороться. Я к этому готова.

В наших первых матчах в прошлом сезоне, когда я чувствовала себя не лучшим образом, было очень тяжело против нее играть, потому что у меня не было нужного арсенала. Только характер и все.

После того как я исправила подачу, я поняла, что на самом деле могу хорошо играть против нее, могу ее победить. Сейчас у меня другой настрой. Перед матчем ты просто готовишься к упорной борьбе, и что бы ни случилось на корте, тебя это не беспокоит. Ты сосредоточена, ты к этому готова и наслаждаешься этими битвами.

– Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы победить Игу на грунте?

– Будет просто потрясающе, если я смогу обыграть на грунте такого игрока, как Ига. Как я уже сказала, мне не нужно торопить события. Нужно дождаться своего шанса и им воспользоваться.

В Штутгарте я просто сходила с ума при коротком ударе или подготовительном ударе с отскока. Просто сходила с ума. Торопила события. Пыталась забивать виннерсы. На этот раз я сыграю с большей страстью и буду ждать лучшего момента, чтобы завершить розыгрыш.

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