Соболенко о соперничестве со Швентек: «В наших первых матчах в прошлом сезоне у меня не было нужного арсенала. Только характер. Исправив подачу, поняла, что могу ее победить»

Теги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от финала в Мадриде против Иги Швентек.

Швентек ведет в личных встречах 5:2. В прошлый раз они играли две недели назад в финале в Штутгарте.

– Каково это – постоянно играть против нее? Отличаются ли ваши матчи в финале в статусе №1 и №2 от четвертьфиналов и полуфиналов?

– Да, по-моему, это совсем другой матч, и, конечно, мне больше нравится играть против нее в финале, чем в четвертьфинале.

Думаю, здорово, что мы играем так стабильно и встречаемся друг с другом в финалах, и надеюсь, что так будет и дальше.

Но, да, с ней всегда тяжело. У нас всегда серьезные битвы. В матчах против Иги всегда приходится очень, очень упорно бороться. Я к этому готова.

В наших первых матчах в прошлом сезоне, когда я чувствовала себя не лучшим образом, было очень тяжело против нее играть, потому что у меня не было нужного арсенала. Только характер и все.

После того как я исправила подачу, я поняла, что на самом деле могу хорошо играть против нее, могу ее победить. Сейчас у меня другой настрой. Перед матчем ты просто готовишься к упорной борьбе, и что бы ни случилось на корте, тебя это не беспокоит. Ты сосредоточена, ты к этому готова и наслаждаешься этими битвами.

– Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы победить Игу на грунте?

– Будет просто потрясающе, если я смогу обыграть на грунте такого игрока, как Ига. Как я уже сказала, мне не нужно торопить события. Нужно дождаться своего шанса и им воспользоваться.

В Штутгарте я просто сходила с ума при коротком ударе или подготовительном ударе с отскока. Просто сходила с ума. Торопила события. Пыталась забивать виннерсы. На этот раз я сыграю с большей страстью и буду ждать лучшего момента, чтобы завершить розыгрыш.

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18 комментариев

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Buhmichael
Мне вот кажется, что если ты будешь ждать нужного мяча, то сама получишь атакующий удар в угол корта раньше. Ига очень быстро переходит в атаку сейчас и очень хорошо разгоняет мячи. Тут только агрессией брать и давлением. Ну и подача, конечно.
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AlexanderRUS
О каком арсенале она говорит. Как лупила со всей силы без особой идеи всю карьеру так и лупит. Просто временно попадает в корт.
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LEX757
Ответ Jefri AG
Всегда угарно смотрится когда она пытается не пробить на силу, а изобразить что-то умное, типа резаным сыграть, поменять ритм игры... практически всегда после этого проигрывает розыгрыш)
Ещё угарнее смотреть когда Соболенко вторая ракетка мира а ты никто,от слова совсем.
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LEX757
Арина,с днём рождения!
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Jefri AG
Ответ LEX757
Ещё угарнее смотреть когда Соболенко вторая ракетка мира а ты никто,от слова совсем.
Ты поразил меня этим комментарием в самое сердце. Не знаю как дальше жить.
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Otl_den
Арина, вперед! Верим в тебя, желаем победы!
+10
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costa0545
Скоро увидим, изменится ли ситуация в этот раз или опять проиграет)))
+4
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LEX757
Ответ karlsson27
Уже зарядил у буков?
Она завтра играет а не сегодня
+2
0
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Malik
К
Спортмэнка, комсомолка, красавица-как трактор Беларус!!!
+1
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Williamssss
Их соперничество неинтересно.
+1
0
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atelos
Ответ Бекзат Саматович
Если сегодня опять выиграет Ига она от злости наверное разобьет трофей. Хорошо что у Иги будет золотой дилдо с шипами чтобы отбиться от чудища
Пожелаю иге ... фигу!
+1
0
+1
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Бекзат Саматович
Если сегодня опять выиграет Ига она от злости наверное разобьет трофей. Хорошо что у Иги будет золотой дилдо с шипами чтобы отбиться от чудища
+11
-11
0
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LEX757
Ответ Бекзат Саматович
Если сегодня опять выиграет Ига она от злости наверное разобьет трофей. Хорошо что у Иги будет золотой дилдо с шипами чтобы отбиться от чудища
Сегодня она не выиграет,инфа 100 процентов
+5
-5
0
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karlsson27
Ответ LEX757
Сегодня она не выиграет,инфа 100 процентов
Уже зарядил у буков?
+1
-1
0
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