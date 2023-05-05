Швентек выиграла девятый матч подряд и впервые вышла в финал в Мадриде
Первая ракетка мира Ига Швентек в полуфинале турнира в Мадриде разгромила Веронику Кудерметову – 6:1, 6:1.
Полька выиграла девятый матч подряд – две недели назад она взяла титул в Штутгарте.
Швентек вышла в 17-й финал в карьере. В предыдущих она выиграла 13 титулов – в том числе два в этом сезоне.
В Мадриде полька впервые добралась до решающего матча (второй раз играет в основной сетке). Теперь у нее есть финалы на всех крупнейших грунтовых турнирах (на остальных не только финалы, но и титулы).
За трофей Швентек поборется с Ариной Соболенко, которую в двух сетах победила в Штутгарте.
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второе, между матчами был день отдыха.
По сути, расписание шлема, так что отговорки про усталость, для бедных