Швентек выиграла девятый матч подряд и впервые вышла в финал в Мадриде

Первая ракетка мира в полуфинале турнира в Мадриде разгромила – 6:1, 6:1.

Полька выиграла девятый матч подряд – две недели назад она взяла титул в Штутгарте.

Швентек вышла в 17-й финал в карьере. В предыдущих она выиграла 13 титулов – в том числе два в этом сезоне.

В Мадриде полька впервые добралась до решающего матча (второй раз играет в основной сетке). Теперь у нее есть финалы на всех крупнейших грунтовых турнирах (на остальных не только финалы, но и титулы).

За трофей Швентек поборется с , которую в двух сетах победила в Штутгарте.

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