Швентек выиграла девятый матч подряд и впервые вышла в финал в Мадриде

Теги WTA Mutua Madrid Open Вероника Кудерметова Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек в полуфинале турнира в Мадриде разгромила Веронику Кудерметову – 6:1, 6:1.

Полька выиграла девятый матч подряд – две недели назад она взяла титул в Штутгарте.

Швентек вышла в 17-й финал в карьере. В предыдущих она выиграла 13 титулов – в том числе два в этом сезоне.

В Мадриде полька впервые добралась до решающего матча (второй раз играет в основной сетке). Теперь у нее есть финалы на всех крупнейших грунтовых турнирах (на остальных не только финалы, но и титулы).

За трофей Швентек поборется с Ариной Соболенко, которую в двух сетах победила в Штутгарте.

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27 комментариев

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HI MARS
Прогрессирует Кудерметова.В феврале один гейм взяла у Швентек,а сегодня целых два
+36
-6
+30
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Александр Куприянов
Обошлось без баранок, но с барабанными палочками
+15
-3
+12
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balamutt
Ответ HI MARS
Прогрессирует Кудерметова.В феврале один гейм взяла у Швентек,а сегодня целых два
Все таки 11 часов за неделю на корте провести не шутка. Сегодня ее бы любая из топ 100 вынесла. Надо учиться доходить до решающих стадий без изнемождения Веронике, тогда придут победы
+23
-11
+12
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dimon 2.0
на западном фронте без перемен.
+9
-5
+4
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Россия будет свободной
с этой добычей может справиться только один мангуст - Рыбакина
+4
0
+4
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Доминик
В следующем матче Кудря проиграет Иге 1-6 2-6. Матчей через 10 может даже и победит ))
+5
-2
+3
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Доминик
Ответ инок
Как и предполагал, Ига победила легко и уверенно
Да ты великий пророк! Невероятно! 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+5
-2
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mamapapaya
Ответ balamutt
Все таки 11 часов за неделю на корте провести не шутка. Сегодня ее бы любая из топ 100 вынесла. Надо учиться доходить до решающих стадий без изнемождения Веронике, тогда придут победы
Без физ подготовки турниры не выигрываются, так что это только ее проблемы, вообще не понимаю подобных оправданий. В очередной раз не справилась с эмоциями, все в ауты раскидала.
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ДоминаторТенниса
Ответ Россия будет свободной
с этой добычей может справиться только один мангуст - Рыбакина
Рыбакина не сыграет со Швентек на грунте в этом году.
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Sawka-promakawka
Ответ cosset
а Ига его использует, она говорила об этом?
Об этом ни один спортсмен Вам не скажет. Но об этом много где писали в иностранных источниках.
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cosset
Ответ Sawka-promakawka
Терапевтическое исключение.
а Ига его использует, она говорила об этом?
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Доминик
Ответ balamutt
Все таки 11 часов за неделю на корте провести не шутка. Сегодня ее бы любая из топ 100 вынесла. Надо учиться доходить до решающих стадий без изнемождения Веронике, тогда придут победы
А вот и отмазки подъехали. Чё-то как-то слабовато. Попробуй еще ))
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Eugenie Nation
Ответ balamutt
Все таки 11 часов за неделю на корте провести не шутка. Сегодня ее бы любая из топ 100 вынесла. Надо учиться доходить до решающих стадий без изнемождения Веронике, тогда придут победы
первое, турнир идет 1.5 недели
второе, между матчами был день отдыха.
По сути, расписание шлема, так что отговорки про усталость, для бедных
+1
-1
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Nikolay II
Ответ balamutt
Все таки 11 часов за неделю на корте провести не шутка. Сегодня ее бы любая из топ 100 вынесла. Надо учиться доходить до решающих стадий без изнемождения Веронике, тогда придут победы
Один нормальный , адекватный коммент на ветке.
+9
-9
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mamapapaya
Ответ инок
Как и предполагал, Ига победила легко и уверенно
Да ты оракул🤦🏻‍♂️
+2
-2
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Мікалай Ланец
Швентек и её любимый грунт.
+2
-2
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Dikki Shelton
С победой вас Ига👍. В финале нужно сыграть лучше. Удачи и победы вам. Пора брать титул в Мадриде 👌
+9
-9
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