Бадоса о нервах на корте: «Характер заставляет меня во что бы то ни стало перебороть страх»

Паула Бадоса рассказала о роли эмоций и психологии на корте.

– Теннис – один из самых одиноких видов спорта. Ключ к успеху – это психология?

– В конечном счете теннис сильно зависит от психологии, ты очень одинока. Ты выходишь на корт против соперницы, которая тоже хочет тебя обыграть. Это как шахматы. Каждую неделю ты доходишь до предела.

– Формула счастья – это 80% работы и 20% отдыха?

– Я очень эмоциональный человек. Результаты зависят от моего настроения. Когда я в порядке, в мире с собой, спокойна и счастлива, я выступаю лучше. Мне нужно на 100% выкладываться на тренировке, но в конце дня всегда есть время на то, чтобы расслабиться, попытаться отвлечься... Потому что в конечном итоге это очень напряженный, зависящий от психологии процесс, и если не получать удовольствие, то невозможно справиться.

– «Бойся, но действуй» – это ваш жизненный девиз?

– Абсолютно. Это про меня. Все мы иногда боимся с чем-то столкнуться. Ты боишься, нервничаешь. Характер заставляет меня во что бы то ни стало перебороть страх. И даже если ты напугана до смерти, ты выходишь на корт или куда бы то ни было и делаешь все, что можешь. Может, ты не готова на 100%, как хотела бы, но все равно должна выложиться по полной. Такой подходят делает тебя лучше как спортсменку и как человека.

– В какие моменты вам было страшно?

– Много раз перед началом матча. Если он важный, ты сильно боишься, переживаешь, что все может пойти не так, как хотелось бы, но это не имеет значения, потому что нужно выйти на корт и перебороть страх, – сказала Бадоса в интервью Glamour.

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