Паула Бадоса: «Теннисная жизнь – очень тяжелая. Каждую неделю ты проигрываешь, упускаешь возможности»

прокомментировала разгром шестой ракетки мира в третьем круге в Мадриде – 6:3, 6:0.

Испанка одержала 10-ю победу над соперницами из топ-10 (при 14 поражениях).

«Я горжусь собой. Я очень много работала, было тяжело. Теннисная жизнь – очень тяжелая. Каждую неделю ты проигрываешь, упускаешь возможности. Иногда не упускаешь. Это тяжелая карьера (улыбается).

Такие матчи – на корте, где тебя все поддерживают, – заставляют чувствовать, что оно того стоит. Хотя это всего третий раунд, для меня это особенный момент.

После тяжелого года и того, как я здесь себя чувствовала в прошлом году, я горжусь тем, как со всем справилась».

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