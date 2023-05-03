Впервые в истории в 1/4 финала «Мастерса» вышли два лаки-лузера

Даниэль Альтмайер и вышли в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Они оба проиграли в квалификации, но в итоге попали в основную сетку после отказа других игроков.

Таким образом, впервые в истории (с 1990 года) в четвертьфинале «Мастерса» оказались два лаки-лузера.

В целом Альтмайер и Штруфф стали 16-м и 17-м лаки-лузером в 1/4 турнира такой категории. Только двое – Томас Юханссон в Торонто-2004 и в Риме-2016 – в итоге вышли в полуфинал.

Штруфф теперь сыграет со Стефаносом Циципасом, а Альтмайер – с Борной Чоричем.

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