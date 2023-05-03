Впервые в истории в 1/4 финала «Мастерса» вышли два лаки-лузера

Теги Томас Юханссон ATP Mutua Madrid Open Ян-Леннард Штруфф Люка Пуй Даниэль Альтмайер Теннис

Даниэль Альтмайер и Ян-Леннард Штруфф вышли в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Они оба проиграли в квалификации, но в итоге попали в основную сетку после отказа других игроков.

Таким образом, впервые в истории ATP (с 1990 года) в четвертьфинале «Мастерса» оказались два лаки-лузера.

В целом Альтмайер и Штруфф стали 16-м и 17-м лаки-лузером в 1/4 турнира такой категории. Только двое – Томас Юханссон в Торонто-2004 и Люка Пуй в Риме-2016 – в итоге вышли в полуфинал.

Штруфф теперь сыграет со Стефаносом Циципасом, а Альтмайер – с Борной Чоричем.

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5 комментариев

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Доминик
Немцы сломали систему. Финал Карацев - Альтмайер уже не кажется шуткой.
+5
0
+5
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Другая_
И оба недавно проигрывали Карацеву) С Альтмаера вообще, считаю, началось возвращение легенды 😆
+5
-1
+4
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Sincere
Карацев обыграл Штруффа в финале квалы, а теперь оба в 1/4 и могут встретиться в полуфинале😁
+6
-2
+4
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tanith
Ответ Другая_
И оба недавно проигрывали Карацеву) С Альтмаера вообще, считаю, началось возвращение легенды 😆
Даниэль по-русски неплохо говорит, кстати
+2
0
+2
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Stivi M.D.
Давненько мастерс не выглядел таким позорным по составу участников
0
0
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