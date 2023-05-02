Евгений Кафельников: «Карацев вполне может пройти Фрица. У Аслана хорошие шансы пройти в полуфинал в Мадриде»

Теги ATP Евгений Кафельников Mutua Madrid Open Аслан Карацев Теннис

Евгений Кафельников прокомментировал выход Аслана Карацева в 1/4 «Мастерса» в Мадриде.

Он обыграл Даниила Медведева со счетом 7:6(1), 6:4.

«По одному успешному турниру не нужно судить. Еще рано петь дифирамбы. Но точно можно сказать, что Карацев начал играть гораздо увереннее, чем последний год. Сейчас он набирает важные очки, которые помогут ему выступать без квалификации на «Больших шлемах» и «Мастерсах». Аслану нужно закреплять этот успех.

Карацев вполне может пройти Фрица. Стиль американца подходит Аслану. Ему неудобно играть в основном с испанцами, которые безошибочно держат мяч в корте. Думаю, что у Аслана хорошие шансы пройти в полуфинал «Мастерса» в Мадриде», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Медведев снова бухтел – на слишком маленький корт. И проиграл возродившемуся Карацеву

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14 комментариев

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Tarkovski
Ответ Великий Алонсо
Да тут и в финал выходить можно, главный фаворит турнира в другой части сетки
Это будет финал мечты! Был Федаль - а теперь будет Алькарацев!
+6
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+6
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Эльвин Гульмалиев
Ответ Лёля Иванова
По рейтингу он должен обыграть китайца, но если нет, то будет сюрприз))
ну уже 1-1 по партиям, а при том что Фриц не грунтовки, как и Медведев - я не удивлюсь, если он проиграет! обоих должен Аслан выносить и с Ципой в полуфинале рубиться
+3
0
+3
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Великий Алонсо
Да тут и в финал выходить можно, главный фаворит турнира в другой части сетки
+2
0
+2
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Генадий Адамов
Только Алькарас сможет остановить Карацио в финале, ито под вопросом
+1
0
+1
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4r9dd4xr9n
А Фриц досрочно как-то уже прошел? 3-3 в итоговом сете с Чжаном 🤔
+1
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+1
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Eurasian /Евроазиатка
Комментарий удален пользователем
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dedpihto59
Почему бы и нет🤷‍♀️‼️
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k_terekhov
Там китаец сейчас на матч будет подавать 😂
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генгбенг
фрица да, а вот этому кетайцу он уже проигрывал
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canuck andreyka
Кафелидзе позорник, не знает даже, с кем Аслану играть(
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Лёля Иванова
Ответ Eurasian /Евроазиатка
Комментарий удален пользователем
По рейтингу он должен обыграть китайца, но если нет, то будет сюрприз))
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Лёля Иванова
Ответ Эльвин Гульмалиев
ну уже 1-1 по партиям, а при том что Фриц не грунтовки, как и Медведев - я не удивлюсь, если он проиграет! обоих должен Аслан выносить и с Ципой в полуфинале рубиться
Ваши слова да Богу в уши) включила матч, Чанг на матч подаёт но это самое трудное)) сюрприз для всех если выиграет и огромные контракты его скоро будут ждать. На Ли подтвердит)
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Eurasian /Евроазиатка
Ответ Лёля Иванова
По рейтингу он должен обыграть китайца, но если нет, то будет сюрприз))
Ну, что скажете?:-)

PS Не знаю что случилось с моим комментарием ’Фриц еще не в четвертьфинале"
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Эльвин Гульмалиев
Ответ Лёля Иванова
Ваши слова да Богу в уши) включила матч, Чанг на матч подаёт но это самое трудное)) сюрприз для всех если выиграет и огромные контракты его скоро будут ждать. На Ли подтвердит)
Бог нас услышал;) я не удивлён, т.к. покрытие Фрица - это хард, такая же палка как Медведь и на грунте он мучается...
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ribikorto
Ответ генгбенг
фрица да, а вот этому кетайцу он уже проигрывал
Кому он только уже не проигрывал. Даже таким соперникам, которых при такой игре как в Мадриде вынес бы со счетом в районе 6:2 6:1
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