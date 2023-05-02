Евгений Кафельников: «Карацев вполне может пройти Фрица. У Аслана хорошие шансы пройти в полуфинал в Мадриде»

Евгений Кафельников прокомментировал выход Аслана Карацева в 1/4 «Мастерса» в Мадриде.

Он обыграл Даниила Медведева со счетом 7:6(1), 6:4.

«По одному успешному турниру не нужно судить. Еще рано петь дифирамбы. Но точно можно сказать, что Карацев начал играть гораздо увереннее, чем последний год. Сейчас он набирает важные очки, которые помогут ему выступать без квалификации на «Больших шлемах» и «Мастерсах». Аслану нужно закреплять этот успех.

Карацев вполне может пройти Фрица. Стиль американца подходит Аслану. Ему неудобно играть в основном с испанцами, которые безошибочно держат мяч в корте. Думаю, что у Аслана хорошие шансы пройти в полуфинал «Мастерса» в Мадриде», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Медведев снова бухтел – на слишком маленький корт. И проиграл возродившемуся Карацеву

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