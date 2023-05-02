Карацев о возвращении в топ-100: «Я мучился весь прошлый год»

Теги ATP Mutua Madrid Open Аслан Карацев Даниил Медведев Теннис

121-я ракетка мира Аслан Карацев прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в Мадриде.

Матч закончился со счетом 7:6(1), 6:4.

«Я чувствую себя прекрасно, играю хорошо. Мне нужно концентрироваться в каждом матче, чтобы быть готовым к следующему. В матчах против топов нужно больше концентрироваться и выкладываться на 100%, потому что они не будут просто так дарить тебе очки. 

Нужно быть стабильным и психологически устойчивым, так что я думаю, у меня все хорошо».

Полуфиналист Australian Open-2021 вернется в топ-100 по итогам турнира.

«Я мучился весь прошлый год. Сейчас я действительно доволен своей игрой, поэтому посмотрим, что будет дальше». 

Медведев снова бухтел – на слишком маленький корт. И проиграл возродившемуся Карацеву

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18 комментариев

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Dym86
И всех своих болельщиков мучил. А теперь кайфово играешь.
+17
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ногабога
Давай Аслан, за первым Мастерсом! Раз уж такие дела)
+15
0
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Елена Ялышева
Ответ Tursus
Аслан молодец, конечно, но что мешало ему играть так в прошлом году? Отчего он мучился? Мне не очень понятна причина.
Травмы, плюс психология
+10
0
+10
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SKA Rostov1992
Давай Аслан, следующий матч кровь из носу нужно выиграть, я очень скучаю по той игре, которую ты показал в Сиднее -2022. ИМХО там была лучшая версия Карацева
+8
-1
+7
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Денис Шмелев
Ответ Tursus
Аслан молодец, конечно, но что мешало ему играть так в прошлом году? Отчего он мучился? Мне не очень понятна причина.
Возможно, антикоррупционное расследование повлияло. Публикации с компроматом в мировых СМИ, возможно многочасовые допросы в застенках ITIA, проклятия ставочников во всех соц. сетях - приятного мало.
Басилашвили до сих пор не пришел в себя.
+5
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Grads
Удачи Аслану в четвертьфинале!!!
+4
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+4
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Serge Vendino
Победа на мастерсе отправит его сразу в топ-30)
+2
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SKA Rostov1992
Ответ ivanzhu90
Это было в 21м году.
Он выиграл турнир в Сиднее в 2022 году перед АО. Он там показал очень крутую игру и в финале разгромил Маррея.
+1
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SKA Rostov1992
Ответ ivanzhu90
Это было в 21м году.
Я про турнир в Сиднее 2022, который он выиграл. Он там супер игру показал.
+1
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Skip
Ответ Tursus
Аслан молодец, конечно, но что мешало ему играть так в прошлом году? Отчего он мучился? Мне не очень понятна причина.
Завышенные ожидания после успехов, это давит подсознательно, начинаешь торопиться, дергать руку... а нужно плавное движение...

нужно упасть вниз, чтобы сбросить с себя груз ожиданий )
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belwrestler
Не расстался бы с тренером, что поднял "из грязи в князи", - не мучался бы. Стоило Яцыка вернуть - сразу игра пошла.
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ivanzhu90
Ответ SKA Rostov1992
Давай Аслан, следующий матч кровь из носу нужно выиграть, я очень скучаю по той игре, которую ты показал в Сиднее -2022. ИМХО там была лучшая версия Карацева
Это было в 21м году.
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Степан Паракин
Ответ SKA Rostov1992
Давай Аслан, следующий матч кровь из носу нужно выиграть, я очень скучаю по той игре, которую ты показал в Сиднее -2022. ИМХО там была лучшая версия Карацева
2022? он в 3 раунде вылетел
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Kuning Ass
Ответ Tursus
Аслан молодец, конечно, но что мешало ему играть так в прошлом году? Отчего он мучился? Мне не очень понятна причина.
Прошлый год, кстати, и у Даниила тяжёлый выдался. Зато Рууды с Циципасами божили. Сейчас наоборот.
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Антон Тимофеев
АТП-250 - 2 титула и финал
АТП-500 - титул
Шлемы:полуфинал
ОИ: финал в миксте
Теперь и на Мастерсах есть приличный результат - четвертьфинал. Особенно, учитывая, что это 1,5 недельный Мастерс, да еще и из квалификации...
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justbored
Удачи.
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инок
Не дал шансов Дане на своей подаче Аслан. Хотелось бы чтобы он прошел хотя бы до полуфинала, что, судя по вероятным соперникам, вполне реально.
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Tursus
Аслан молодец, конечно, но что мешало ему играть так в прошлом году? Отчего он мучился? Мне не очень понятна причина.
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