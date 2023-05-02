Карацев о возвращении в топ-100: «Я мучился весь прошлый год»

121-я ракетка мира Аслан Карацев прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в Мадриде.

Матч закончился со счетом 7:6(1), 6:4.

«Я чувствую себя прекрасно, играю хорошо. Мне нужно концентрироваться в каждом матче, чтобы быть готовым к следующему. В матчах против топов нужно больше концентрироваться и выкладываться на 100%, потому что они не будут просто так дарить тебе очки.

Нужно быть стабильным и психологически устойчивым, так что я думаю, у меня все хорошо».

Полуфиналист Australian Open-2021 вернется в топ-100 по итогам турнира.

«Я мучился весь прошлый год. Сейчас я действительно доволен своей игрой, поэтому посмотрим, что будет дальше».

Медведев снова бухтел – на слишком маленький корт. И проиграл возродившемуся Карацеву

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