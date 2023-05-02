Карацев о возвращении в топ-100: «Я мучился весь прошлый год»
121-я ракетка мира Аслан Карацев прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в Мадриде.
Матч закончился со счетом 7:6(1), 6:4.
«Я чувствую себя прекрасно, играю хорошо. Мне нужно концентрироваться в каждом матче, чтобы быть готовым к следующему. В матчах против топов нужно больше концентрироваться и выкладываться на 100%, потому что они не будут просто так дарить тебе очки.
Нужно быть стабильным и психологически устойчивым, так что я думаю, у меня все хорошо».
Полуфиналист Australian Open-2021 вернется в топ-100 по итогам турнира.
«Я мучился весь прошлый год. Сейчас я действительно доволен своей игрой, поэтому посмотрим, что будет дальше».
Медведев снова бухтел – на слишком маленький корт. И проиграл возродившемуся Карацеву
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Басилашвили до сих пор не пришел в себя.
нужно упасть вниз, чтобы сбросить с себя груз ожиданий )
АТП-500 - титул
Шлемы:полуфинал
ОИ: финал в миксте
Теперь и на Мастерсах есть приличный результат - четвертьфинал. Особенно, учитывая, что это 1,5 недельный Мастерс, да еще и из квалификации...