Медведев о поведении болельщиков: «Они могут даже не понимать, что происходит, а уже начинают гудеть. Я с таким сталкивался»
Даниил Медведев прокомментировал поведение болельщиков в Мадриде на матче с Александром Шевченко. Они несколько раз гудели в его сторону, а он их провоцировал в ответ.
«Все нормально. После первого сета я немного постучал ракеткой. Меня разочаровали некоторые ошибки. Они начали гудеть. И я такой: «Ну да, давайте, погромче».
Но когда ты проводишь хороший розыгрыш, их можно переманить на свою сторону.
Иногда ты заслуживаешь такое отношение, иногда нет. Наверное, сегодня после удара ракеткой я заслуживал. Один раз я взял повтор, они начали гудеть. То есть мне и повтор взять нельзя?
Иногда мне кажется, что болельщики приходят ради этого. Они могут даже не понимать, что происходит, а уже начинают гудеть. Я с таким сталкивался. Новак с таким сталкивался. Многие сталкивались.
Сейчас это уже часть тенниса».
Медведев + трибуны в Мадриде = драма! Даниил саркастично просил шума и кланялся в битве с талантливым Шевченко
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