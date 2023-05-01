Медведев о поведении болельщиков: «Они могут даже не понимать, что происходит, а уже начинают гудеть. Я с таким сталкивался»

Теги болельщики ATP Mutua Madrid Open Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал поведение болельщиков в Мадриде на матче с Александром Шевченко. Они несколько раз гудели в его сторону, а он их провоцировал в ответ.

«Все нормально. После первого сета я немного постучал ракеткой. Меня разочаровали некоторые ошибки. Они начали гудеть. И я такой: «Ну да, давайте, погромче».

Но когда ты проводишь хороший розыгрыш, их можно переманить на свою сторону.

Иногда ты заслуживаешь такое отношение, иногда нет. Наверное, сегодня после удара ракеткой я заслуживал. Один раз я взял повтор, они начали гудеть. То есть мне и повтор взять нельзя?

Иногда мне кажется, что болельщики приходят ради этого. Они могут даже не понимать, что происходит, а уже начинают гудеть. Я с таким сталкивался. Новак с таким сталкивался. Многие сталкивались.

Сейчас это уже часть тенниса».

Медведев + трибуны в Мадриде = драма! Даниил саркастично просил шума и кланялся в битве с талантливым Шевченко

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3 комментария

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Tarkovski
Дане повезло что у него испанцев по сетке нет) Представляю какое было бы шоу играй он тут с Давидычем-Фокиным например)
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SEVEN_
Дудки на которых они сидят начинают гулять сами по себе)
+1
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atelos
Даниил, лучше бы вообще стараться так "отключаться" во время игры, чтобы не обращать внимания на болельщиков. Не все эмоции влияют на ход игры положительно.
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