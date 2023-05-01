Медведев о поведении болельщиков: «Они могут даже не понимать, что происходит, а уже начинают гудеть. Я с таким сталкивался»

прокомментировал поведение болельщиков в Мадриде на матче с . Они несколько раз гудели в его сторону, а он их провоцировал в ответ.

«Все нормально. После первого сета я немного постучал ракеткой. Меня разочаровали некоторые ошибки. Они начали гудеть. И я такой: «Ну да, давайте, погромче».

Но когда ты проводишь хороший розыгрыш, их можно переманить на свою сторону.

Иногда ты заслуживаешь такое отношение, иногда нет. Наверное, сегодня после удара ракеткой я заслуживал. Один раз я взял повтор, они начали гудеть. То есть мне и повтор взять нельзя?

Иногда мне кажется, что болельщики приходят ради этого. Они могут даже не понимать, что происходит, а уже начинают гудеть. Я с таким сталкивался. Новак с таким сталкивался. Многие сталкивались.

Сейчас это уже часть тенниса».

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