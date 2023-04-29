Даниил Медведев: «Все говорят, что в Мадриде мне должно быть лучше, чем на других грунтовых кортах»

прокомментировал победу над Андреа Вавассори в первом матче в Мадриде – 6:4, 6:3.

«Хорошо сыграл, хорошо себя чувствовал. В матче были напряженные моменты, но, по-моему, я контролировал многие розыгрыши на задней линии. Очень доволен своим уровнем.

Просто хочу показывать максимум. Конечно, все говорят, что здесь мне должно быть лучше, чем на других грунтовых кортах, потому что подача проходит чуть быстрее, корт быстрее.

Пока что я не добивался успеха в Мадриде, но сегодня провел отличный матчи и надеюсь, что таких будет больше».

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