Даниил Медведев: «Все говорят, что в Мадриде мне должно быть лучше, чем на других грунтовых кортах»

Теги ATP Mutua Madrid Open Даниил Медведев Андреа Вавассори Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Андреа Вавассори в первом матче в Мадриде – 6:4, 6:3.

«Хорошо сыграл, хорошо себя чувствовал. В матче были напряженные моменты, но, по-моему, я контролировал многие розыгрыши на задней линии. Очень доволен своим уровнем.

Просто хочу показывать максимум. Конечно, все говорят, что здесь мне должно быть лучше, чем на других грунтовых кортах, потому что подача проходит чуть быстрее, корт быстрее.

Пока что я не добивался успеха в Мадриде, но сегодня провел отличный матчи и надеюсь, что таких будет больше».

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5 комментариев

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murzzzzzilka
Последние пару геймов были прекрасны с точки зрения эстетики игры, Даниил!
+7
-5
+2
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atelos
Корт все-таки медленный. Итальянец терял концентрацию во вторых половинах обоих сетах. Даниил прошел на классе. Молодец!
+2
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Kenny De Schepper
Теперь верим в казаха шевченко 🙏🏻
0
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