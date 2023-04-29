Рублев и Вавринка перед матчем разыграли подачу на «камень-ножницы-бумага», потому что судья перепутал стороны монетки

Теги ATP Стэн Вавринка Mutua Madrid Open Мохамед Лайани Андрей Рублев Теннис

Жеребьевка перед матчем между Андреем Рублевым и Стэном Вавринкой перед матчем в Мадриде заняла полторы минуты вместо обычных нескольких секунд.

В Мадриде бросают виртуальную монетку, у которой есть две стороны – ATP и название главного спонсора турнира Mutua. Но судья Мохамед Лайани сказал, что стороны называются «Мадрид» и Mutua.

Вавринка выбрал «Мадрид», а выпала в итоге ATP. Он хотел, чтобы монетку бросили еще раз, но Рублев говорил, что он выбрал правильную сторону, так что должен выбирать подачу или прием.

После уговоров Рублева они решили разыграть жеребьевку на «камень-ножницы-бумага». Вавринка выиграл.

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