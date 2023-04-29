Рублев и Вавринка перед матчем разыграли подачу на «камень-ножницы-бумага», потому что судья перепутал стороны монетки

Жеребьевка перед матчем между и перед матчем в Мадриде заняла полторы минуты вместо обычных нескольких секунд.

В Мадриде бросают виртуальную монетку, у которой есть две стороны – ATP и название главного спонсора турнира Mutua. Но судья сказал, что стороны называются «Мадрид» и Mutua.

Вавринка выбрал «Мадрид», а выпала в итоге . Он хотел, чтобы монетку бросили еще раз, но Рублев говорил, что он выбрал правильную сторону, так что должен выбирать подачу или прием.

После уговоров Рублева они решили разыграть жеребьевку на «камень-ножницы-бумага». Вавринка выиграл.

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