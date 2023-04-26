Медведев об Алькарасе: «Если он у тебя в сетке, это пугает»

Теги ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев ответил на вопрос, пугает ли его уровень Карлоса Алькараса.

«Он хорошо играет, да. Ему всего 19 лет, скоро будет 20, нет?

Он уже столько всего достиг, и это потрясающе. А у него впереди еще много лет. Не знаю, что еще сказать. Можно сказать многое, но это будет легче сделать, когда ему будет 35 и мы посмотрим, чем именно он добьется (улыбается).

Я видел кусочек финала в Барселоне, и, да, он здорово играет. Он мощно подает. У него невероятные укороченные. Помню некоторые против меня в Индиан-Уэллс, и я тогда думал: «Да, не ожидал дропшота из такой позиции».

Видимо, многие это видели, так что в Майами против меня многие укорачивали. И это было другое. Я думал: «Ладно, продолжай, я на месте». А против него – не на месте.

Он здорово играет, и все это знают. Если он у тебя в сетке, это пугает».

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3 комментария

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М О Р И А Р Т И
Алькарас мега игрок
+8
-3
+5
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Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
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Ну что же ты, Иглесиас
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
Отойди от зеркала.
+2
-2
0
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