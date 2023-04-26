Медведев об Алькарасе: «Если он у тебя в сетке, это пугает»

Даниил Медведев ответил на вопрос, пугает ли его уровень Карлоса Алькараса.

«Он хорошо играет, да. Ему всего 19 лет, скоро будет 20, нет?

Он уже столько всего достиг, и это потрясающе. А у него впереди еще много лет. Не знаю, что еще сказать. Можно сказать многое, но это будет легче сделать, когда ему будет 35 и мы посмотрим, чем именно он добьется (улыбается).

Я видел кусочек финала в Барселоне, и, да, он здорово играет. Он мощно подает. У него невероятные укороченные. Помню некоторые против меня в Индиан-Уэллс, и я тогда думал: «Да, не ожидал дропшота из такой позиции».

Видимо, многие это видели, так что в Майами против меня многие укорачивали. И это было другое. Я думал: «Ладно, продолжай, я на месте». А против него – не на месте.

Он здорово играет, и все это знают. Если он у тебя в сетке, это пугает».

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