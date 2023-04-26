Даниил Медведев: «Если я хочу прибавить на грунте, мне, наверное, нужно на нем тренироваться в межсезонье»

Теги ATP Mutua Madrid Open Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал, изменится ли когда-нибудь его отношение к грунту.

«Не думаю. Хотя мы с тренером шутили, что в последний год карьеры я, может быть, ему скажу: «Слушай, Жиль, в этом сезоне мы будем играть только на грунте, чтобы я прибавлял».

Если я хочу прибавить на грунте, мне, наверное, нужно на нем тренироваться во время межсезонья. И я способен так хорошо играть на харде, что нужно расставлять приоритеты. Перед Australian Open я не могу потратить две недели межсезонья на грунт – потому что мы не уверены на 100%, что это мне поможет.

Например, в этом году перед Монте-Карло я тренировался на грунте, может быть, три-четыре дня – а этого мало, особенно для меня. Я его не очень люблю, так что сейчас у меня единственный период, когда я пытаюсь исправить какие-то мелочи и прибавить.

Но я точно буду рад, когда мы вернемся на хард».

Также Медведев рассказал, насколько корты в Мадриде отличаются от другого грунта.

«Они точно другие. Я бы сказал, что они чуть похожи на грунт «Ролан Гаррос» – они чуть жестче, это не тот грунт, в котором вязнут мяч и ноги. К тому же тут возвышенность, мяч летит.

По результатам многих людей я вижу, что могу здесь выступать лучше, чем на других грунтовых турнирах. Пока что у меня это не получалось. Но каждый год – это новая возможность».

«Нравится возиться в грязи как собака? Я не осуждаю». За что Медведев ненавидит грунт?

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1 комментарий

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Александр Бабуев
Даниил из тех, кто не стоит на месте, всегда развивается. Конечно, не стоит ждать от него игры Рафы на грунте, но пошуметь на нем он еще сможет.
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