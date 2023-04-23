Алькарас о финале против Циципаса: «В прошлом году у нас была горячая встреча»

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал финал турнира в Барселоне против Стефаноса Циципаса. Действующий чемпион ведет 3:0 в личных встречах.

«Я очень комфортно чувствую себя в Барселоне и хорошо играю. Стефанос тоже проводит отличные матчи. В прошлом году у нас была горячая встреча. Я знаю, что за пределами корта он отличный парень, так что я забуду все, что произошло раньше и постараюсь сосредоточиться на финале.

Я очень люблю турнир в Барселоне. В детстве я приходил на этот турнир и играл за этот клуб, когда мне было 11 или 12 лет. Очень люблю этот клуб, этот турнир, и для меня очень много значит возможность снова поднять этот трофей».

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4 комментария

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Alex Ell
Алькараз тогда взял 7,5 минутный перерыв после поигранного сета и все время говорил со своей командой,а виноват как всегда грек)
+8
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+7
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Korendos
Алькарас, я так понимаю, всё еще считает, что у них там было жарко?
+2
0
+2
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ARIK2
Ответ Alex Ell
Алькараз тогда взял 7,5 минутный перерыв после поигранного сета и все время говорил со своей командой,а виноват как всегда грек)
Уже каждая собака знает , как вывести из себя Степу))
+1
0
+1
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Alex Ell
Ответ ARIK2
Уже каждая собака знает , как вывести из себя Степу))
У его родителей,когда все вместе на трибунах еще и с родственниками,это получается лучше всего,соперникам ничего делать не надо.
0
0
0
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