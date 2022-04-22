Циципаса оштрафовали на два очка за затяжку времени в матче с Алькарасом

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас по ходу четвертьфинала турнира в Барселоне против Карлоса Алькараса был оштрафован на два очка за затяжку времени.

При счете 0:3 в решающем сете Циципас ушел переодеться. Поскольку по ходу сета туалетные перерывы не предусмотрены (только в перерывах между), он должен был уложиться в полторы минуты, отведенные на смену сторон. Грек не успел, и за каждые 25 секунд задержки его штрафовали на очко.

Вернувшись с перерыва, Циципас предъявил судье претензии, поскольку между вторым и третьим сетом Алькарас, упустивший двойной брейк, взял туалетный перерыв, длившийся семь с половиной минут. Хотя по правилам на него отводится максимум пять.

В гейме Циципас проиграл два очка, но не осознавал, что гейм начался с 30:0 в пользу соперника. Он обратился к судье: «Что случилось со счетом? Мы два розыгрыша провели».

Когда судья начал объяснять правила, Циципас ответил: «Дай ему больше очков. Дай ему больше очков».

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