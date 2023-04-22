Андрей Рублев: «Самое сложное на корте – это выяснение отношений с самим собой, потому что большую часть матчей я проигрываю из-за эмоций»

Шестая ракетка мира Андрей Рублев рассказал о борьбе со вспышками эмоций на корте.

На прошлой неделе россиянин выиграл первый «Мастерс» в карьере.

«Хотелось бы верить, что есть изменения в лучшую сторону в плане эмоций. Мне кажется, они есть, иначе я бы не смог выиграть «Мастерс». Понятное дело, что еще есть много минусов, все равно много лишних эмоций на корте, но хотя бы они уже уменьшаются и в какие-то ключевые моменты я более стабилен. Хочется продолжать над этим работать, потому что другие топы куда более стабильнее в плане психологии и эмоций. Поэтому если я хочу как-то с ними конкурировать, то мне нужно в этом прибавлять.

Самое сложное на корте – это выяснение отношений с самим собой, потому что большую часть матчей я проигрываю из-за эмоций, и если взять все матчи, которые я проиграл, то мне кажется 80% я проиграл из-за эмоций и только 20%, где соперник был лучше меня в плане тенниса.

Когда такие матчи происходят, здесь ничего скажешь, ты просто пожимаешь руку и идешь работать над теми вещами, которые нужно улучшить, чтобы в следующий раз такого не было. А когда ты по игре вроде как не хуже, но из-за эмоций проигрываешь, то тогда да, возникают постоянные выяснения отношения с самим собой, и таких проигранных матчей у меня гораздо больше».

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