Рублев о борьбе со вспышками эмоций на корте: «Это как улыбаться, если тебе машину подрежут и заденут бампер. Можно не реагировать. А в итоге все равно хочется послать человека»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Андрей Рублев Софья Тартакова Теннис

Андрей Рублев ответил, считает ли он, что уже давно наработал на титул на «Мастерсе».

Он дал интервью Софье Тартаковой на ютуб-канале «Больше!» после победы в Монте-Карло.

– Если не выиграл, значит, не наработал. Значит, не был готов. По игре, возможно, и был готов, но психологически не был готов, а это часть игры.

– Давай про психологию поговорим. Я знаю, что ты очень много и долго над этим работал. У тебя, можно сказать, новые члены команды, которые также тебя пытаются натренировать и в ментальном плане. Ты чувствуешь, что как раз это и приносит результат?

– Думаю, что да. В том числе, конечно, это приносит результат, потому что все равно каждый день работаем, уделяем [время] каким-то психологическим моментам. И сейчас, с приходом нового тренера, когда он может стрессовые психологические моменты немного по-другому объяснить, то это тоже дает плоды. Получается, каждый день чуть-чуть что-то у меня в голове откладывается.

– Как это работает? Ты в туре столько лет, но пришел человек, который сумел настроить твою голову иначе?

– Он не сумел... Все равно до него сколько еще сколько было проб и разговоров с Фернандо [Висенте], с Гало [Бланко]. Сколько постоянных разговоров ежедневных, это же все равно просто так не остается.

– Фишка же в том, что ты все понимаешь. Ты понимаешь, что вести себя как псих на корте нельзя. И в итоге каждый раз ты что делаешь? Бьешь ракеткой об колени... Как это возможно?

– Это как улыбаться и ничего не сказать, если тебе машину подрежут и заденут бампер. Ты вроде понимаешь: а что уже сделать? Можно же не реагировать. А в итоге, когда это случается, все равно хочется послать этого человека.

– Но ты себя сейчас держишь в руках. Не всегда получается, но по сравнению с тем, что было.

– Не всегда получается, но уже лучше. Прогресс есть, слава богу.

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4 комментария

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Россия будет свободной
Перемены разительные, конечно.
Никогда в более ранние годы он не вытаскивал тай-брейк с 0:5 или третий сет с 1:4 и 0:30.
Это просто другой человек теперь
+13
0
+13
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Graziano
Даже в плейстейшн без жертв играть сложно, когда какая-нибудь обидная дичь происходит. Что уж говорить про реальный спорт.
+4
0
+4
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sashati
Какой подрезали? Скореее сам въехал в столб)
0
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Вульф Броун
В концовке сохранял покой. Новый опыт. Теперь закреплять его надо.
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