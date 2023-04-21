Потапова о том, когда поднимется в топ-10: «Надеюсь, скоро, возможно, в конце этого сезона или в следующем»

Анастасия Потапова предположила, когда поднимется в топ-10.

На этой неделе она занимает 24-е место в рейтинге.

– Вы пятый раз обыграли соперницу из топ-10. Когда вы будете в топ-10? Какие у вас цели на сезон?

– Я рада этим победам, потому что они показывают мне, что я могу конкурировать с топ-10. Возможно, это означает, что я могу стать одной из них.

Надеюсь, скоро, возможно, буду там в конце этого сезона или в следующем. Я так усердно над этим работаю (улыбается).

– Если говорить о предстоящем матче с Ариной [Соболенко], то, безусловно, на данный момент она одна из лучших теннисисток сезона, какие сложности вы видите в матче против нее? Насколько будет отличаться матч против нее на грунте?

– Безусловно, мы все знаем, что она очень мощный потрясающий игрок. Конечно, мне будет непросто.

Это хороший шанс проверить себя в игре на высшем уровне, потому что в этом году она победила на «Большом шлеме». Оценить, в чем я могу прибавить, или, возможно, я уже на этом уровне. С нетерпением жду этого матча.

Теннисистки обожают «Порше» – и турнир в Штутгарте, где их дарят. У Шараповой их 3, а парницы получали велосипед за 5 тысяч евро

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